Священный месяц Рамазан. Президент поздравил кыргызстанцев с началом поста

Президент сегодня поздравил кыргызстанцев с наступлением священного месяца Рамазан.

«Уважаемые соотечественники! Дорогие мусульмане! От всего сердца поздравляю вас с наступлением священного месяца Рамазан!

Рамазан — это месяц добрых дел, очищения души и вдохновляющей возможности достичь высоких качеств.

Месяц Великого поста всегда был священным месяцем мира, терпения, гармонии, доброжелательности и прощения, наставляющим нас быть милосердными и благородными, исправляя нашу мораль.

С наступлением этого благословенного месяца смиренные мусульмане постятся, укрепляя свою веру и стремясь к духовному очищению.

Дорогие кыргызстанцы!

Для будущего нашей страны гармония и спокойствие нашего народа превыше всего и имеют первостепенное значение.

Наше государство с глубоким уважением относится ко всем религиозным культурам, традициям и верованиям.

Я искренне верю, что все мы совместными усилиями превратим нашу республику в развитое государство с комфортными условиями жизни.

В этот великий месяц желаю всем согражданам и каждой семье крепкого здоровья, благополучия, мира и добра!

Процветания нашей благословенной стране, терпения, единства и благополучия нашему народу!

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Пусть в этот священный месяц, который является месяцем внутренней духовной чистоты и целомудрия, в каждый дом приходит божье благословение! Надеюсь, что пост, который вы будете соблюдать с благими намерениями, будет принят, остерегая вас от плохого пути и связывая вас с надеждой на лучшее.

Пусть в этот благословенный месяц всевышний примет наш пост, исполнит все наши добрые пожелания и подарит нашей стране благополучие и мир! Счастливого месяца Рамазан!» — говорится в тексте.