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Сюжет: Насилие над детьми

Изнасилование 13-летней. В прокуратуре прокомментировали высказывания депутата

Прокуратура Чуйской области прокомментировала выступление депутата Жогорку Кенеша Эльвиры Сурабалдиевой на заседании парламента по изнасилованию 13-летней девочки в Сокулукском районе.

Нардеп заявила, что пострадавшую обвиняют в испорченности.

«Недавно девочки из ее круга обвинили пострадавшую, якобы она сама испорченная. Я думаю, у нас такого не должно быть. Прокуратура куда смотрит? Где надзор? К девочке, которая не достигла еще 18 лет, парни старше нее не должны подходить даже», — возмутилась она.

В надзорном органе сообщили, что прокуратура Сокулукского района провела соответствующую проверку. Подозреваемые М.Т., 2005 года рождения, и Т.Д., 2004 года рождения, взяты под стражу.

По итогам следствия утвержден обвинительный акт. Уголовное дело направлено в районный суд и в настоящее время находится на рассмотрении.

В отношении остальных подозреваемых материалы из уголовного дела выделены в отдельное производство. Следственные действия были переданы ГУВД Чуйской области. По уголовному делу даны письменные указания прокурора. В настоящее время дело находится на контроле прокуратуры региона.

Вместе с тем в надзорном органе отмечают, что тяжкие и особо тяжкие уголовные дела со стороны органов прокуратуры изучаются, по ним даются соответствующие указания и ведется постоянный контроль.

Напомним, 20 марта стало известно, что на приеме у акыйкатчи Джамили Джаманбаевой были родители пострадавшей от изнасилования малолетней девочки. Они обратились с просьбой защитить права их ребенка, так как правоохранительные органы не принимают меры для привлечения к уголовной ответственности виновных. Родители сообщили, что их 13-летнюю дочь в течение почти года систематически насиловали девять парней.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/290688/
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