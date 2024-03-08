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Власть

Верю, что женские инициативы вдохновят нас. Поздравление президента с 8 Марта

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров поздравил женщин страны с 8 Марта — Международным женским днем.

«Этот день — праздник женственности и символ преклонения перед женщиной-матерью, создательницей и хранительницей семейного очага. Испокон веков наш народ с трепетом относится к женщинам, проявляя особую заботу и любовь, защищая и оберегая под своим крылом, уважает и чтит ваше почетное место в обществе.

В свою очередь, наши женщины вносят неоценимый вклад в развитие нашей страны, участвуя в государственном управлении, общественной деятельности, реализуя крупные проекты.

Как мы видим, все события человеческой жизни тесно связаны с женщинами, поэтому необходимо всячески поддерживать и развивать участие женщин в политике, бизнесе, науке и других сферах.

В истории нашей страны женщины продемонстрировали способность устранять политический разрыв, выявлять проблемы различных социальных групп, продвигать консультативный и совместный подход в разработке политики.

Я твердо верю, что женские инициативы, мнения и предложения вдохновят всех нас и внесут большой вклад в продвижение нашей страны вперед.

В этой связи мною издан Указ «О государственной программе Кыргызской Республики по поддержке женского лидерства до 2030 года». Кроме того, координация вопросов женщин, детей и семьи будет возложена на уполномоченного представителя президента Кыргызской Республики.

Пусть каждая женщина в нашей стране — мудрая мать, любимая жена, сочувcтвующая сестра, сострадательная дочь проживут счастливую жизнь.

Желаю всем крепкого здоровья, счастья, любви и семейного тепла!

Поздравляю с праздником весны!» — говорится в тексте.
Ссылка: https://24.kg/vlast/288572/
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