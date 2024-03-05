Садыр Жапаров поздравил кыргызстанцев с Днем ак калпака

Президент Садыр Жапаров поздравил кыргызстанцев с Днем национального головного убора — ак калпака. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

По ее данным, сохранение и дальнейшее развитие как нации напрямую связаны с языком, ценностями, историей и культурой.

«Нет сомнения, что наша национальная одежда, начиная с ак калпака, отражающего образ вершины горы, является древнейшим, самым гордым, самым важным и самым удобным элементом кыргызской культуры. Даже в сегодняшнюю эпоху глобализации невозможно представить кыргызского ребенка без ак калпака», — сказал Садыр Жапаров.

Он добавил, что будущее будет оценивать нас по отношению к национальным ценностям, традициям, истории, и поэтому нынешнее поколение обязано продолжать великую традицию предков.

Этот праздник отмечается в стране с 2011 года по инициативе кинорежиссера Ырысбека Жабирова. В 2019-м ак калпак внесен ЮНЕСКО в список нематериального культурного наследия человечества под названием «Традиционные способы изготовления мужских головных уборов кыргызского народа и культура их ношения».