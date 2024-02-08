Прокуратуре Свердловского района Бишкека построили новое здание

В Свердловском районе Бишкека прошла церемония открытия нового здания прокуратуры. В ней принял участие президент Садыр Жапаров. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

По ее данным, здание Свердловской районной прокуратуры построено в 1962 году, сотрудники не могли полноценно работать в этом устаревшем помещении. Поэтому было решено построить новое здание.

Фото пресс-службы президента

Садыр Жапаров осмотрел служебные помещения нового трехэтажного объекта, ознакомился с обновленными условиями, оставил запись в книге почетных гостей и побеседовал с сотрудниками.

Выступая перед собравшимися, он подчеркнул, что, прежде чем возложить ответственность на сотрудников, задача государства — создать условия.

«Однако, к сожалению, большинство административных зданий по республике, оставшихся от Союза, устарели, новые служебные объекты не строились. Начиная с 2021-го в результате постоянных усилий по выходу из сложившейся ситуации завершено строительство и введен в эксплуатацию ряд объектов. В настоящее время 70 процентов административных зданий прошли капитальный ремонт. Из государственной казны выделяются соответствующие средства на возведение зданий прокуратуры Нарынской области, продолжается строительство нового жилья для сотрудников», — отметил президент.