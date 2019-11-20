Растаможка авто. Совет ЕЭК не поддержал продление льгот для Кыргызстана

Совет Евразийской экономической комиссии не поддержал предложение правительства Кыргызстана о продлении срока действия льготных ставок таможенных пошлин в отношении автомобилей, ввозимых физическими лицами для личного пользования. Информацию подтвердили в пресс-службе правительства КР.

Вице-премьер-министр Жениш Разаков принял участие в очередном заседании Совета Евразийской экономической комиссии (ЕЭК). В его повестку включили широкий круг союзных вопросов по работе внутреннего рынка, миграции, таможенного и технического регулирования, ценообразования, промышленности, устранению технических барьеров во взаимной торговле, цифровизации, международной деятельности. Рассматривались и документы, определяющие стратегические направления развития евразийской экономической интеграции.

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«По инициативе Кыргызстана в повестку включили вопросы создания Института развития ЕАЭС, продления для республики ставок таможенных пошлин в отношении автотранспортных средств, ввозимых физическими лицами для личного пользования, проведения тройного контроля в таможенных пунктах пропуска Евразийского экономического союза», — говорится в сообщении.

Идею о продлении льготных ставок растаможки автомобилей совет ЕЭК не поддержал. Кроме того, из-за большого количества вопросов, включенных в повестку, некоторые из них не рассмотрели и перенесли на очередное заседание совета комиссии. Среди них вопросы о проведении тройного контроля в таможенных пунктах пропуска Евразийского экономического союза и создании Института развития ЕАЭС.