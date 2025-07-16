Как стать донором в Бишкеке: что нужно знать и к чему быть готовым

Фото 24.kg. Республиканский центр крови

Я всегда считала доноров крови особыми людьми — смелыми, отзывчивыми, готовыми прийти на помощь другому, а еще ответственными. Ведь перед донацией нужно соблюсти рекомендации медиков и честно ответить на все вопросы. Недавно я в этом убедилась лично, когда решила поделиться своей кровью и рассказать, как важно помогать. Сделать это еще проще, если есть дополнительная поддержка — с 14 июня по 31 июля каждый донор может получить промокод на такси от сервиса «Яндекс Go» и удобно уехать домой после сдачи крови.

Для начала проверила главные правила на сайте Службы крови:

не курить за час до донации;

не принимать алкоголь за 48 часов до донации;

отказаться за три дня от приема анальгетиков и аспирина, а также содержащих их лекарств — эти вещества ухудшают свертываемость крови.

Накануне и в день сдачи крови запрещено употреблять жирную, жареную, острую и копченую пищу, колбасные изделия, мясные, рыбные и молочные продукты, яйца и масло (в том числе растительное), шоколад, орехи и финики.

Вредных привычек не имею, поэтому с этой частью проблем не возникло. А вот над приготовлением блюд пришлось поразмыслить — не представляю завтрак без яиц.

Кстати, натощак кровь сдавать не советуют. Следует хорошо выспаться и съесть легкий завтрак. Можно сладкий чай с вареньем, соки, морсы, компоты, минеральную воду, хлеб, сухари, сушки, отварные крупы, макароны на воде без масла, овощи и фрукты, кроме бананов.

По словам медиков, не нужно сдавать кровь, если чувствуете недомогание — озноб, головокружение, головную боль, слабость.

В запланированный день у меня разболелась голова, поэтому от визита в Республиканский центр крови пришлось отказаться, а заодно продлить диету. Хотелось поделиться кровью не просто для галочки, а чтобы она действительно кому-то пригодилась.

Ситуация с запасами крови и ее компонентов очень сложная в Бишкеке. В некоторые периоды, особенно в праздничные дни, во время мусульманского поста, летних каникул может возникнуть дефицит. В соцсетях нередко можно увидеть просьбы пользователей сдать кровь конкретному больному. Некоторые в отчаянии и попытках спасти близкого человека готовы даже заплатить за эту услугу.

На сайте РЦК регулярно обновляют донорский «светофор» с информацией, какая кровь нужна на данный момент. Красный цвет означает острую необходимость, желтый — относительную, зеленый — отсутствие потребности.

Фото скриншот с сайта РЦК

В экстренные ситуации сотрудники РЦК обзванивают доноров из единой базы данных, приглашают на донацию.

В субботнее утро, чувствуя себя хорошо, наконец отправилась в РЦК. Надев бахилы, потенциальные доноры заполняют типовую анкету. Вопросов в ней больше 20. Некоторые простые (хорошее ли у вас общее самочувствие и отдыхали ли вы сегодня ночью), а некоторые заставляют напрячь память (получали ли вы прививки за последние 12 месяцев).

Вакцину от гепатита В я получала примерно год назад, но точную дату забыла. На помощь пришло приложение «Тундук», где в цифровом профиле здоровья содержатся данные о вакцинации.

К слову, после прививки убитыми вакцинами (гепатит В, столбняк, дифтерия, коклюш, тиф, паратифы, холера, грипп) срок временного отвода от донорства крови и ее компонентов составляет всего 10 дней. А вот после прививки против бешенства — целый год.

С другими относительными противопоказаниями можно также ознакомиться на сайте Службы крови. Это может быть нанесение татуировки, пирсинг, иглоукалывание, операции, в том числе аборт, пребывание в длительной заграничной командировке и многое другое. Кроме того, есть ряд абсолютных противопоказаний к донорству.

Заполнив анкету и прочитав список противопоказаний, удивилась, как вообще удается находить доноров.

По словам заместителя гендиректора РЦК Айганыш Сатыбалдиевой, на этапе заполнения анкеты и медосмотра отсеивается около 30 процентов желающих сдать кровь...

— Кому сдаете кровь? — спрашивают на стойке регистрации.

— Никому конкретному.

— За деньги или бесплатно? — уточняют у человека.

В этом году решением кабинета министров размеры компенсаций на питание увеличили. Донору, сдавшему кровь или ее компоненты за плату, перечисляют безналичным способом 800 сомов, сдавшему плазму или ее компоненты за плату — 1,2 тысячи сомов.

После регистрации у донора, пришедшего впервые, определяют группу крови, затем терапевт проверяет уровень артериального давления, интересуется самочувствием человека.

В буфете предлагают выпить стакан сладкого чая, после чего происходит сам забор крови.

На этом этапе, по словам Айганыш Сатыбалдиевой, в брак уходит около 20 процентов донорской крови.

Жесткий отбор (анкетирование и двухэтапное тестирование крови на вирусы) позволяет заготавливать качественную, безопасную кровь для нуждающихся. Для самих доноров весь процесс безопасный — используется стерильный, одноразовый материал.

— Что ели утром? — спрашивает медработник.

— Овсянку на воде.

— Молочное, жирное, острое не ели?

— Нет.

Во время донации медик интересуется самочувствием доноров, не кружится ли голова.

После сдачи крови нужно спокойно посидеть 10-15 минут. При хорошем самочувствии (если нет слабости или головокружения) снова пройти в буфет и выпить сладкий чай. Донору также выдают шоколадку и маленькую упаковку сока.

При головокружении следует обратиться к медперсоналу. Самый простой способ помочь себе: лечь и поднять ноги выше головы или сесть и опустить голову между колен. Ни в коем случае не пытаться идти или вести машину, если кружится голова.

В течение трех-четырех часов нужно не снимать повязку и стараться ее не мочить. Это убережет от возникновения синяка. Если он все-таки появился, то на ночь можно сделать повязку с гепариновой мазью и/или троксевазином.

На всю процедуру у меня ушел ровно час. Плюс два часа на дорогу до центра крови и обратно. Сдающим тромбоциты нужно посетить РЦК дважды — заранее сдать анализы, а потом прийти на саму донацию, соответственно, и времени у них уходит больше.

Люди, которые регулярно сдают кровь и помогают спасать чьи-то жизни, для меня теперь точно герои.

Кстати, до 31 июля 2025 года проходит акция для поддержки доноров. Каждый, кто сдаст кровь или ее компоненты в государственных центрах крови в Бишкеке или Оше, получит возможность воспользоваться промокодом на 500 сомов для поездок через сервис «Яндекс Go». Для получения промокода донору нужно отсканировать специальный QR-код в центре крови и отправить фото справки о донации через онлайн-форму.

Фото 24.kg

«Искусственной крови в мире нет, поэтому так важно развивать донорство. Это медико-социальная проблема. Медицинские проблемы мы еще можем решить, а вот дача крови — добровольный акт, человек сам решает, прийти ему или нет. Подарить жизнь другому — это большое дело. Я говорю каждому донору: «Спасибо!» и призываю всех желающих присоединяться к этой важной миссии. Донором может быть любой здоровый человек от 18 до 60 лет», — отметила замдиректора РЦК Айганыш Сатыбалдиева.

РЦК расположен по адресу: проспект Чингиза Айтматова, 60.

Время приема доноров — с 8.00 до 14.30.

Выходной — воскресенье.