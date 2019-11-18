Президент снова встретится с международными донорами Кыргызстана

В Бишкеке завтра состоится донорская конференция высокого уровня «Ускорение реформ для устойчивого развития» с участием президента Сооронбая Жээнбекова и международных партнеров Кыргызстана. Об этом сообщил заведующий отделом политики стратегического развития, экономики и финансов аппарата президента Данияр Иманалиев.

По его словам, цель форума — выработка с партнерами по развитию общей позиции по задачам, реформам, достижениям и приоритетам страны. Договоренность о мероприятии достигнута 1 ноября 2018 года на предыдущей встрече Сооронбая Жээнбекова с донорами.

«На конференцию пригласили партнеров по развитию, около 25 международных организаций и представителей 10 стран, которые будут обсуждать вопросы устойчивого развития Кыргызстана. Определены темы — развитие регионов, инвестиционный климат, развитие человеческого капитала, интегрированное управление водными ресурсами, климат и чрезвычайные ситуации. Будут обсуждены и итоги совместной работы с донорами», — подчеркнул Данияр Иманалиев.

«Вопросы взаимодействия на конференции обсудят по двум направлениям: оказание технической помощи и привлечение инвестиций для реализации инфраструктурных проектов в стране. По новым направлениям сотрудничества в Кыргызстане активизированы инструменты взаимодействия с глобальными экологическими фондами по вопросам изменения климата и окружающей среды», — заключил он.