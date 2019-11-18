17:57
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Власть

Президент снова встретится с международными донорами Кыргызстана

В Бишкеке завтра состоится донорская конференция высокого уровня «Ускорение реформ для устойчивого развития» с участием президента Сооронбая Жээнбекова и международных партнеров Кыргызстана. Об этом сообщил заведующий отделом политики стратегического развития, экономики и финансов аппарата президента Данияр Иманалиев.

По его словам, цель форума  выработка с партнерами по развитию общей позиции по задачам, реформам, достижениям и приоритетам страны. Договоренность о мероприятии достигнута 1 ноября 2018 года на предыдущей встрече Сооронбая Жээнбекова с донорами.

«На конференцию пригласили партнеров по развитию, около 25 международных организаций и представителей 10 стран, которые будут обсуждать вопросы устойчивого развития Кыргызстана. Определены темы — развитие регионов, инвестиционный климат, развитие человеческого капитала, интегрированное управление водными ресурсами, климат и чрезвычайные ситуации. Будут обсуждены и итоги совместной работы с донорами», — подчеркнул Данияр Иманалиев.

«Вопросы взаимодействия на конференции обсудят по двум направлениям: оказание технической помощи и привлечение инвестиций для реализации инфраструктурных проектов в стране. По новым направлениям сотрудничества в Кыргызстане активизированы инструменты взаимодействия с глобальными экологическими фондами по вопросам изменения климата и окружающей среды», — заключил он.
Ссылка:
просмотров: 167
Версия для печати
Материалы по теме
Более 400 человек приняли участие в массовой акции по сдаче крови
Массовая акция по сбору крови проходит в Кыргызстане
В День донора 500 кыргызстанцев сдали кровь
В Бишкеке пройдет масштабная акция по сбору донорской крови
Всемирный банк выделит Кыргызстану более $300 миллионов
Президент Кыргызстана пообещал обеспечить целевое использование средств доноров
Доноры рассказали президенту Кыргызстана о своих условиях сотрудничества
Премьер-министр Кыргызстана пообещал чаще встречаться с международными донорами
Президент Кыргызстана просит доноров помочь в реализации стратегии развития
В бюджет предлагают не включать неутвержденную донорскую помощь
Популярные новости
Десятки вакантных должностей в&nbsp;коррумпированных госорганах Кыргызстана пустуют Десятки вакантных должностей в коррумпированных госорганах Кыргызстана пустуют
С&nbsp;начала 2019 года ГРС выдала незаконно 36&nbsp;кыргызских паспортов (обновлено) С начала 2019 года ГРС выдала незаконно 36 кыргызских паспортов (обновлено)
Кыргызстан: кадровые перестановки за&nbsp;11-15 ноября Кыргызстан: кадровые перестановки за 11-15 ноября
Легализация капитала. Чтобы чиновники не&nbsp;боялись показать свое богатство Легализация капитала. Чтобы чиновники не боялись показать свое богатство
Бизнес
ОАО &laquo;Халык Банк Кыргызстан&raquo; объявило о&nbsp;намерении увеличить уставной капитал ОАО «Халык Банк Кыргызстан» объявило о намерении увеличить уставной капитал
УРА! В&nbsp;Бишкеке открыт 22-й магазин любимой сети Globus УРА! В Бишкеке открыт 22-й магазин любимой сети Globus
Кыргызстанцы задали вопросы на&nbsp;общероссийской Прямой линии по&nbsp;качеству топлива Кыргызстанцы задали вопросы на общероссийской Прямой линии по качеству топлива
Технология 4G&nbsp;LTE стала базовой для абонентов&nbsp;О! Технология 4G LTE стала базовой для абонентов О!
18 ноября, понедельник
17:46
Езда по встречке. Опять в Бишкеке ПДД нарушают водители общественного транспорта Езда по встречке. Опять в Бишкеке ПДД нарушают водители...
17:39
Президент снова встретится с международными донорами Кыргызстана
17:35
Налоговики заявили о нарушениях в ведомстве. Руководство отрицает
17:34
Оптимизация областных и районных СМИ вызвала споры в Жогорку Кенеше
17:24
О главной ошибке Атамбаева рассказал член госкомиссии по событиям в Кой-Таше