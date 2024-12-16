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Общество

Военнослужащие авиабазы «Кант» сдали кровь для тяжелобольных кыргызстанцев

Военнослужащие объединенной российской военной базы, дислоцированной в Канте, сдали кровь для тяжелобольных граждан Кыргызстана, проходящих лечение и реабилитацию в местных медицинских учреждениях. Об этом сообщает «ОДКБинформ».

Уточняется, что акция прошла в Республиканском центре крови.

Перед процедурой военнослужащие прошли медицинский осмотр, ознакомились с правами и обязанностями донора, после чего сдали кровь и ее компоненты. Отмечается, что спустя полгода, после обязательного карантина сданная военнослужащими кровь и ее компоненты будут переданы в больницы Киргизии.

Личный состав соединения регулярно принимает участие в донорских акциях. Для многих военнослужащих донорство стало уже традицией, к которому они привлекают также родных и близких, говорится в сообщении.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/314306/
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