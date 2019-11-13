Премьер-министр пообещал, что к Эркину Сопокову будут приняты жесткие меры

Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев, отвечая на вопросы нардепа Эмиля Токтошева, пояснил, как еще будет наказан бывший генконсул Кыргызстана в Стамбуле Эркин Сопоков, машина которого оказалась на месте убийства гражданина КНР Айеркена Саймаити.

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По словам главы кабмина, сейчас проверяется информация, была ли это его личная машина, почему он не сдал дипномера, если собирался продать ее. Премьер-министр добавил: прежде чем принимать какие-то меры, нужно тщательно разобраться.

«Но от ответственности этот сотрудник нашего дипломатического представительства не уйдет», — пообещал премьер.

Отметим, что Айеркен Саймаити передвигался по Стамбулу на машине консула КР Эркина Сопокова. Range Rover с дипномерами обнаружен на месте преступления в районе Фатих, где был убит китайский бизнесмен.

Убитый ранее упоминался в связке с Райымбеком Матраимовым в расследовании «Азаттыка» о выводе из Кыргызстана $700 миллионов и золота через фирму «Абдыраз», которая владела кыргызско-китайским рынком в Баткене.