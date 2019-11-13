Премьер-министр пообещал, что к Эркину Сопокову будут приняты жесткие меры

Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев, отвечая на вопросы нардепа Эмиля Токтошева, пояснил, как еще будет наказан бывший генконсул Кыргызстана в Стамбуле Эркин Сопоков, машина которого оказалась на месте убийства гражданина КНР Айеркена Саймаити.
По словам главы кабмина, сейчас проверяется информация, была ли это его личная машина, почему он не сдал дипномера, если собирался продать ее. Премьер-министр добавил: прежде чем принимать какие-то меры, нужно тщательно разобраться.
«Но от ответственности этот сотрудник нашего дипломатического представительства не уйдет», — пообещал премьер.
Отметим, что Айеркен Саймаити передвигался по Стамбулу на машине консула КР Эркина Сопокова. Range Rover с дипномерами обнаружен на месте преступления в районе Фатих, где был убит китайский бизнесмен.
Убитый ранее упоминался в связке с Райымбеком Матраимовым в расследовании «Азаттыка» о выводе из Кыргызстана $700 миллионов и золота через фирму «Абдыраз», которая владела кыргызско-китайским рынком в Баткене.