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Власть

Выборы-2020. Инициатива о снижении избирательного порога до 3 процентов отозвана

В парламенте Кыргызстана не будут обсуждать снижение избирательного порога до 3 процентов. Депутат Исхак Масалиев отказался от своей инициативы. Об этом он заявил 24.kg.

По словам нардепа, он переговорил с коллегами и пришел к выводу, что оптимальным является барьер в 5 процентов. Отметим, что эта поправка в выборное законодательство уже вынесена на общественное обсуждение группой депутатов.

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Исхак Масалиев считает, что депутатский корпус все-таки поддержит идею о сокращении порога на четыре ступени. «Да, я хотел, чтобы барьер был 3 процента. И меня поддерживают Омурбек Текебаев и Адахан Мадумаров. Эти зрелые и умные политики понимают, что 3 процента — самый реальный минимум. Но они не в Жогорку Кенеше и не голосуют», — посетовал он.

Народный избранник заметил: в целом парламентарии согласны, что порог надо сокращать и 9 процентов — это непреодолимый барьер.

Исхак Масалиев напомнил, что норма о внесении изменений в закон о выборах за год до старта самой кампании отменена. «Поэтому мы можем вносить поправки неограниченное количество раз, хоть до осени 2020-го. При этом все предыдущие изменения со вступлением в силу новых аннулируются. Мы просим снизить порог, поскольку при 9 процентах выборы просто могут не состояться», — пояснил он.

Установленный порог в 9 процентов и сумма залога вызвали множество споров. Эксперты называли эти пункты провальными и играющими на руку олигархам. Перед уходом на каникулы Жогорку Кенеш одобрил пакет изменений, включая и указанные скандальные поправки. Президент Сооронбай Жээнбеков подписал одобренный вариант.
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