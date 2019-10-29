В парламенте спорят об изменениях в уголовное законодательство

Между депутатами парламента Талантом Мамытовым и Мирланом Жеенчороевым произошел спор во время обсуждения на заседании парламентского комитета по правопорядку и борьбе с преступностью, где в третьем чтении одобрены изменения в Уголовный кодекс, а также Кодексы о проступках и о нарушениях.

По словам инициатора Таланта Мамытова, законопроект регулирует изменения и дополнения в Закон «О введении в действие Уголовного кодекса» в части отдельных статей, касающихся государственной безопасности.

«С введением нового уголовного законодательства не проводится оперативно-разыскная деятельность. Поэтому на сегодняшний день правоохранительные органы работают только через следователя, вносят преступление в ЕРПП. Следователь дает поручение оперативникам, они проводят свои дальнейшие мероприятия. Вопросы, касающиеся разведки, контрразведки и готовящихся преступлений, должны регулироваться до внесения в ЕРПП», — сказал Талант Мамытов.

Он объяснил, что эти преступления должны регулироваться законами «О разведке» и «О контрразведке», но их еще нет.

«До принятия этих законов мы дали временную возможность ГКНБ работать по старому законодательству. С введением соответствующих законов эта норма аннулируется. К примеру, в ЕРПП не будут регистрироваться преступления о готовящемся шпионаже, экстремизме, терроризме, захвате заложников», — сказал Талант Мамытов.

Депутат Мирлан Жеенчороев выступил против принятия этого закона. По его словам, депутаты своим решением могут вырастить монстра в лице ГКНБ.

«Какое отношение экоцид имеет к разведке и контрразведке? Насильственное исчезновение, создание экстремисткой организации, издание и изготовление экстремистских материалов — эти преступления являются оконченными. Я соглашусь в части гостайны, шпионажа и госизмены», — сказал Мирлан Жеенчорев.

Между депутатами произошел спор. По словам Мирлана Жеенчороева, изменения в закон нужно вносить только после принятия законов «О разведке» и «О контрразведке».

«У вас не было возможности три раза доложиться, в четвертый раз вы пришли. Вопросы задаются не вам, а ГКНБ и Генпрокуратуре», — сказал Мирлан Жеенчороев.

На это Талант Мамытов ответил, что изменения в закон обсуждались со всеми правоохранительными органами.

В итоге большинством голосов депутаты все же поддержали законопроект, теперь его рассмотрят на пленарном заседании ЖК.