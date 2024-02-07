Внесены изменения в закон КР об инвестировании

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров подписал Закон Кыргызской Республики «О внесении изменений в Закон Кыргызской Республики «Об инвестировании средств для финансирования накопительной части пенсии по государственному социальному страхованию в Кыргызской Республике».

Закон принят Жогорку Кенешем Кыргызской Республики 21 декабря 2023 года.

Целью Закона является оказание поддержки гражданам, желающим приобрести жилье у субъектов строительства, использовав средства накопительного пенсионного фонда в размере 2 %.

Принятым Законом предусматривается, что застрахованные лица имеют право многократно использовать пенсионные выплаты из накопительного пенсионного фонда в качестве первоначального и дополнительного взноса при приобретении или приобретении на договорной основе жилья с рассрочкой платежа у субъектов строительства (застройщиков) в строящихся или построенных объектах, предоставивших банковскую гарантию в порядке, определяемом Кабинетом Министров Кыргызской Республики.