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Внесены изменения в некоторые законодательные акты Кыргызской Республики

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров подписал Закон Кыргызской Республики «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Кыргызской Республики (в законы Кыргызской Республики «Об охране окружающей среды», «О дорожном движении в Кыргызской Республике)».

Данный Закон принят Жогорку Кенешем Кыргызской Республики 14 марта 2024 года.

Принятым Законом предусматривается предоставление льгот при пользовании колесными транспортными средствами с электрическими двигателями, создание зарядной инфраструктуры для электромобилей.

Также принятым Законом при государственной регистрации вводится выдача специальных зеленых государственных регистрационных номерных знаков для электромобилей.
Ссылка: https://24.kg/ofitsialno/292772/
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