Подписан Закон о присоединении КР к Конвенции о передаче осужденных лиц

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров подписал Закон Кыргызской Республики «О присоединении Кыргызской Республики к Конвенции о передаче осужденных лиц», который был принят Жогорку Кенешем Кыргызской Республики 20 декабря 2023 года.

Данным Законом предусматривается создание правовой базы в сфере передачи осужденных лиц между Кыргызской Республикой и государствами-членами Совета Европы и другими государствами, присоединившимися к Конвенции о передаче осужденных лиц (далее — Конвенция), для отбывания дальнейшего наказания в государстве, гражданами которого они являются, а также выполнения внутригосударственных процедур.

Целью Конвенции является развитие международного сотрудничества в области уголовного права, которое должно способствовать достижению справедливости и социальной реабилитации осужденных лиц.

Согласно Конвенции государства обязуются сотрудничать в максимальной степени в вопросах передачи осужденных лиц в соответствии с его положениями.

Также Конвенция предусматривает, что осужденный может быть передан для исполнения приговора в другую страну только с собственного согласия, а также при согласии заинтересованных государств. Осужденного можно передать только в ту страну, гражданином которой он является.

В соответствии с Конвенцией, каждая сторона (государство) может помиловать, амнистировать или смягчить наказание в соответствии со своей конституцией или другими законами. Только государство вынесения приговора имеет право принимать решение по любому ходатайству о пересмотре судебного решения.

Кроме этого, государство исполнения приговора прекращает исполнение приговора сразу после того, как государство вынесения приговора сообщает ему о любом решении или мере, в результате которых приговор перестает подлежать исполнению.

Государство исполнения приговора представляет государству вынесения приговора информацию относительно исполнения приговора: когда оно считает исполнение приговора законченным; если осужденный совершил побег из-под стражи до завершения исполнения приговора; или если государство вынесения приговора запрашивает специальный отчет.

Закон вступает в силу по истечении десяти дней со дня официального опубликования.