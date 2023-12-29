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Внесены изменения в закон о лицензионно-разрешительной системе в Кыргызстане

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров подписал Закон Кыргызской Республики «О внесении изменения в Закон Кыргызской Республики «О лицензионно-разрешительной системе в Кыргызской Республике».

Закон принят Жогорку Кенешем Кыргызской Республики 29 ноября 2023 года.

Целью Закона является развитие возобновляемых источников энергии (ВИЭ), совершенствование энергетической отрасли, а также устойчивое развитие экономики путем ввода новых генерирующих мощностей и поддержки малого и среднего бизнеса в области ВИЭ.

В целом Закон направлен на снижение выбросов парниковых газов и вредных веществ, решение экологических проблем с предоставлением возможностей экономии на электроэнергии.

Законом предусматривается норма о том, что продажа электрической энергии от объектов микрогенерации не подлежит лицензированию.
Ссылка: https://24.kg/ofitsialno/283493/
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