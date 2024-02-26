Внесены изменения в Гражданский кодекс и закон о статусе судебных исполнителей

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров подписал Закон Кыргызской Республики «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Кыргызской Республики (в Гражданский кодекс Кыргызской Республики, Закон Кыргызской Республики «О статусе судебных исполнителей и об исполнительном производстве»)».

Закон был принят Жогорку Кенешем Кыргызской Республики

10 января 2024 года в целях совершенствования исполнительного производства в части внедрения процедур реализации имущества должников посредством проведения электронных торгов.

Принятым Законом предлагается внести изменение в статью 408 Гражданского кодекса Кыргызской Республики, согласно которому особенности организации и проведения торгов, проводимых в процессе принудительного исполнения исполнительных документов, устанавливаются законодательством об исполнительном производстве.

Также данным Законом вносятся изменения в статьи 16, 17, 18, 74, 78, 80 — 85 Закона Кыргызской Республики «О статусе судебных исполнителей и об исполнительном производстве», согласно которым в целях обеспечения принудительного исполнения исполнительных документов, а также обмена информацией в электронном виде, электронными документами с органами государственной власти, иными органами, организациями, лицами, участвующими в исполнительном производстве, судебный исполнитель использует информационную систему уполномоченного государственного органа и иные государственные информационные системы.

Согласно предлагаемым изменениям исполнительный документ может быть выдан в форме электронного документа, подписанного судьей, или должностным лицом, принявшим соответствующий акт, юридическая сила которого подтверждается электронной подписью в порядке, установленном законодательством Кыргызской Республики.

Кроме этого, принятым Законом вносятся изменения в порядок проведения электронных торгов, согласно которым в ходе исполнительного производства судебный исполнитель проводит электронные торги в форме открытого аукциона в порядке, предусмотренном Законом Кыргызской Республики «О статусе судебных исполнителей и об исполнительном производстве».

Также предусматривается, что аукцион имущества проводится на электронной торговой площадке уполномоченного государственного органа в течение суток.

Закон вступает в силу с 1 сентября 2024 года.