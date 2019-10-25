Неуд вам! Социал-демократы недовольны работой Госантимонополии

Члены фракции СДПК рассматривают информацию о регулировании цен на товары первой необходимости Госагентства антимонопольного регулирования.

Нардепы отметили, что цены растут. Но профильное ведомство не реагирует. «Получается, что установление стоимости продуктов пущено на самотек. У нас в частных школах обучение стоит дороже, чем в вузе. Это один из примеров. И что вы сделали, чтобы как-то решить этот вопрос? Где ваш мониторинг? Если вы говорите, что не можете влиять на цены, то зачем вы вообще нужны? Просто ходите и зарплату получаете? Неуд вам», — заявил лидер фракции Иса Омуркулов.

Член фракции Айнуру Алтыбаева поддержала отчасти коллегу, отметив, что правительству следует держать руку на пульсе, особенно в сфере ценообразования. «Вы же не хотите довести до голодных бунтов», — сказала нардеп.

Она отметила, что неуд ставить не следует, и попросила ограничиться принятием отчета к сведению. Но критику и замечения госагентство должно принять, сделать выводы и улучшить работу. После непродолжительных прений деятельность ведомства социал-демократы признали недостаточно эффективной.