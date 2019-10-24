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Власть

Без родительских взносов школы не проживут, считает депутат

Без родительских средств школы не проживут. Об этом на очередной сессии БГК заявила депутат Валентина Лисниченко.

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«Государство должно признать, что не финансирует содержание школ. Мы составляли перечень необходимого инвентаря: это и канцелярские, и хозяйственные товары, и реактивы, чтобы функционировал кабинет химии. И ни одна из этих позиций не финансируется», — сказала Валентина Лисниченко. 

Депутат привела пример, сколько мела необходимо школе только на один день.

«Кусочек мела стоит 2 сома, на один урок математики надо пять кусков. Если 50 классов в школе — то 250. В день 500 сомов требуется только на мел на один предмет. А государство не выделяет средств на его приобретение. Мы финансируем только зарплату, частично коммунальные расходы и капитальный ремонт», — отметила Валентина Лисниченко.

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Депутат добавила, что будоражить родительскую общественность относительно сборов ежегодно начинают те, кто от них освобожден.

«Мы проводили исследования. Когда родителям объясняешь подробно, на что идут их деньги, если расходы открыто висят, то 70-80 процентов соглашаются платить. Но взносы необходимо сделать прозрачными. И здесь необходима работа родителей, директоров, управления образования. Пора признать, что без этих денег мы не обойдемся», — сказала она.

Она предложила создать комиссию из депутатов и директоров ведущих школ, чтобы подумать, как сделать так, чтобы не потерять высокий статус образования.
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