Директорам школ, их заместителям, а также учителям запрещено вымогать с родителей учащихся денежные средства. Об этом сегодня на пресс-конференции заявила замминистра просвещения Надира Джусупбекова.

По ее словам, за незаконный сбор денег грозит штраф.

С другой стороны, если кто-то хочет добровольно помочь школе, то это не противоречит законодательству. Но заставлять нельзя. Надира Джусупбекова.

Она добавила, что город Бишкек старается по всем статьям расходов проводить анализ и на каждый финансовый год закладывать достаточно средств для обеспечения образовательных организаций.

«Точно так же стараемся в республиканском бюджете закладывать. Если раньше на текущий ремонт выделялась очень маленькая сумма, то сейчас это уже 402 миллиона сомов. То есть мы не просто так призываем учителей не требовать деньги, а действительно анализируем и стараемся правильно планировать, работать с Минфином, закладывать необходимые суммы», — отметила Надира Джусупбекова.

Ранее в Кыргызстане внесли изменения в Кодекс о правонарушениях, которые усиливают ответственность за незаконные действия в системе образования.

За незаконный сбор денег в государственных и муниципальных школах и детсадах, а также за психологическое давление на родителей или учеников грозят штрафы:

15 тысяч сомов для физических лиц, включая педагогов, родителей и сотрудников, участвующих в поборах;

20 тысяч сомов, если нарушения совершили организации или фонды;

65 тысяч сомов для юридических лиц (например, сам фонд или учебное заведение).

Отдельно предусмотрена ответственность за давление на педагогов, когда руководство учебного заведения требует от них собирать деньги. В этом случае штраф составит 20 тысяч сомов.