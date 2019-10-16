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Власть

В Кыргызстане в каждой новостройке по две мечети. Депутаты вдруг забеспокоились

Депутаты Жогорку Кенеша обсуждают изменения Закона «О свободе вероисповедания и религиозных организациях в Кыргызской Республике».

По словам нардепа Жылдыз Мусабековой, в каждой новостройке Бишкека стоят по две мечети и намазкана. «Не секрет, что с момента обретения независимости религиозные течения заполнили нашу республику. Мы видим по инцидентам на границе, что возникают разного рода столкновения религиозных течений. Возник вопрос повышения образованности имамов. Вы сказали, что мечетей в Кыргызстане больше 2 тысяч. Если в новостройках стоит по две мечети, сколько их можно насчитать по стране? Есть ли образование у людей, сидящих в намазкана?» — спросила она.

Вы же знаете, что религиозное образование не должно ограничиваться запретом на алкоголь и курение.

Жылдыз Мусабекова

Глава Госкомиссии по делам религий Зайырбек Эргешов пояснил, что с 2015 года имамы прошли обучение не только по Корану, но и по религиозным законам КР. «В республике всего 11 исламских высших учебных заведений. Мы разработали положение по религии. В медресе преподают пять светских предметов. Рассматриваем вопрос включения десяти светских предметов в программу религиозных вузов страны», — отметил он.

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Жылдыз Мусабекову такой ответ не удовлетворил: «У вас красивые отчеты. Но безграмотный имам разрушает религию».

Депутаты приводят Закон «О свободе вероисповедания и религиозных организациях в Кыргызской Республике» в соответствие с решением Конституционной палаты. Из него следует исключить норму о том, что деятельность религиозных организаций не должны согласовывать с органами МСУ. Регулировать ее должна только Госкомиссия по делам религий.
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