Президент предложил присвоить Чубак ажы Жалилову звание героя посмертно

Президент Садыр Жапаров встретился с председателем Национального агентства по делам религий и межэтнических отношений Талантбеком Ташибековым. Об этом сообщили в пресс-службе главы государства.

Во время встречи президент заслушал информацию о ходе исполнения ранее данных поручений и планах дальнейшей работы ведомства. Талантбек Ташибеков представил основные направления деятельности агентства, включая вопросы регулирования религиозной сферы и укрепления межэтнического взаимодействия.

Садыр Жапаров отметил, что религиозные и этнические вопросы требуют особенно ответственного подхода. Он напомнил, что в прошлом году соответствующая комиссия была преобразована в Национальное агентство, что расширило его полномочия и повысило уровень институциональной работы.

Глава агентства сообщил о подготовке мероприятий к 30-летию организации и обратился с просьбой рассмотреть возможность поощрения выдающихся религиозных деятелей государственными наградами. В ответ президент поддержал инициативу и предложил рассмотреть присвоение посмертно звания «Кыргыз Республикасынын баатыры» религиозному деятелю Чубак ажы Жалилову.

Фото из интернета. Чубак ажы Жалилов

В завершение Садыр Жапаров поручил обеспечить системную, открытую работу агентства и уделить особое внимание вопросам межконфессионального и межэтнического согласия.