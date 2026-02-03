16:49
Власть

Президент предложил присвоить Чубак ажы Жалилову звание героя посмертно

Президент Садыр Жапаров встретился с председателем Национального агентства по делам религий и межэтнических отношений Талантбеком Ташибековым. Об этом сообщили в пресс-службе главы государства.

Во время встречи президент заслушал информацию о ходе исполнения ранее данных поручений и планах дальнейшей работы ведомства. Талантбек Ташибеков представил основные направления деятельности агентства, включая вопросы регулирования религиозной сферы и укрепления межэтнического взаимодействия.

Садыр Жапаров отметил, что религиозные и этнические вопросы требуют особенно ответственного подхода. Он напомнил, что в прошлом году соответствующая комиссия была преобразована в Национальное агентство, что расширило его полномочия и повысило уровень институциональной работы.

Глава агентства сообщил о подготовке мероприятий к 30-летию организации и обратился с просьбой рассмотреть возможность поощрения выдающихся религиозных деятелей государственными наградами. В ответ президент поддержал инициативу и предложил рассмотреть присвоение посмертно звания «Кыргыз Республикасынын баатыры» религиозному деятелю Чубак ажы Жалилову.

из интернета
Чубак ажы Жалилов

В завершение Садыр Жапаров поручил обеспечить системную, открытую работу агентства и уделить особое внимание вопросам межконфессионального и межэтнического согласия.

 

Чубак ажы Жалилов (1975–2021) — известный религиозный деятель Кыргызстана, богослов и бывший муфтий. Он занимал ряд руководящих должностей в Духовном управлении мусульман Кыргызстана, а в 2010–2012 годах возглавлял муфтият. Был широко известен благодаря своим проповедям, лекциям и активной просветительской деятельности, выступал по вопросам религии, морали и общественной жизни. Пользовался большим авторитетом среди верующих. Скончался в 2021 году во время пандемии COVID-19.
