Касым-Жомарт Токаев: В мире разворачивается новая гонка вооружений

В мире не только усиливаются межкультурные противоречия, но и не спадает накал торговых и санкционных войн, вместо всеобщего разоружения разворачивается новая гонка вооружений. Об этом сегодня на VIII Съезде лидеров мировых и традиционных религий «Диалог религий: синергия во имя будущего» заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

По его словам, ведущиеся в разных уголках планеты гибридные войны не имеют четких линий фронта, но несут значительные человеческие жертвы, провоцируют многочисленные потоки беженцев, наносят огромный ущерб мировой экономике.

«Сильное беспокойство вызывает риск ядерного конфликта, вероятность такого Армагеддона оценивается экспертами как максимально высокая за последние десятилетия. К большому сожалению, в мире вместо конструктивных инициатив и политики разрядки набирает обороты конфронтационное мышление, расширяются геополитические разломы, растет социальное напряжение. В таких непростых реалиях на первом плане должна быть конструктивная дипломатия как главный инструмент развития диалога, преодоления взаимного отчуждения и повышения доверия на международной арене», — подчеркнул глава РК.

Фото Акорды. Съезд мировых лидеров религии

По его словам, большие надежды возлагаются на религиозных лидеров, которые несут особую ответственность за развитие межцивилизационных обменов и укрепление доверия между людьми и обществами.

«Уверен, религиозные лидеры сделают все возможное для того, чтобы предотвратить скатывание мира в пучину хаоса, напомнив многим политикам о здравом смысле, доброй воле и нравственной ответственности. На глобальном уровне уже есть такие вдохновляющие примеры. Съезд лидеров мировых и традиционных религий, Документ о человеческом братстве, Мекканская декларация, Бахрейнский форум, Дом семьи Авраама в Объединенных Арабских Эмиратах — все эти инициативы показывают, что религия становится мощной консолидирующей силой, когда мы действуем сообща. Такой опыт нужно развивать и масштабировать», — призвал Касым-Жомарт Токаев.