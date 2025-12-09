16:43
USD 87.45
EUR 101.98
RUB 1.14
Общество

Муфтии России и Центральной Азии поддержали отказ от никабов и публичных намазов

На крупной международной исламской конференции в Астрахани авторитетные муфтии РФ, Казахстана, Кыргызстана и Узбекистана выступили с важными рекомендациями для верующих. Об этом сообщили российские СМИ.

В частности, муфтии рекомендовали верующим воздержаться от ношения никабов в людных общественных местах, государственных организациях и школах. Это необходимо для обеспечения безопасности и упрощения процедуры опознания личности. Участники отметили, что ношение никабов не является исторической традицией их народов.

Муфтии также призвали избегать совершения намазов в неуместных местах и в неподходящее время (во время дежурств, в общественных местах, на дорогах и так далее).
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/353945/
просмотров: 763
Версия для печати
Материалы по теме
В Казахстане вводят штраф за ношение одежды, закрывающей лицо
Как изменилась религиозная политика КР: большое интервью с Азаматом Юсуповым
В КР обсуждают запрет выезда детей за границу для религиозного обучения
Запрет на ношение никабов. В Ошской области провели рейд и оштрафовали 28 женщин
В Италии хотят ввести полный запрет на ношение паранджи и никаба
Эксперт Кадыр Маликов поддержал инициативу о возвращении смертной казни в КР
«Синергия ради мира»: как в Астане прошел Съезд религиозных лидеров
Деятелей религии призвали думать не только о духовном, но и о хлебе насущном
Касым-Жомарт Токаев: В мире разворачивается новая гонка вооружений
В Астане прошла специальная сессия по защите религиозных объектов под эгидой ООН
Популярные новости
В&nbsp;Кыргызстане объявлено штормовое предупреждение: ожидаются дожди и&nbsp;снег В Кыргызстане объявлено штормовое предупреждение: ожидаются дожди и снег
В&nbsp;мечетях Кыргызстана прочитали молитву с&nbsp;просьбой послать Кыргызстану снег В мечетях Кыргызстана прочитали молитву с просьбой послать Кыргызстану снег
В&nbsp;Кыргызстане открыт памятник хану Садыру В Кыргызстане открыт памятник хану Садыру
Визит Камчыбека Ташиева на&nbsp;стройку Old Bishkek вызвал волну мемов в&nbsp;соцсетях Визит Камчыбека Ташиева на стройку Old Bishkek вызвал волну мемов в соцсетях
Бизнес
&laquo;Оптима Банк&raquo; наградил первых победителей акции &laquo;20&nbsp;миллионеров&raquo; «Оптима Банк» наградил первых победителей акции «20 миллионеров»
MEGA подтверждает международный уровень качества по&nbsp;стандарту ISO 9001:2015 MEGA подтверждает международный уровень качества по стандарту ISO 9001:2015
&laquo;Эл&nbsp;айткандай&raquo;: Globus и&nbsp;Jandan выпустили дроп с&nbsp;особым смыслом «Эл айткандай»: Globus и Jandan выпустили дроп с особым смыслом
В&nbsp;России заработала ускоренная разблокировка SIM-карт для роуминга В России заработала ускоренная разблокировка SIM-карт для роуминга
9 декабря, вторник
16:39
МИД Кыргызстана инициировал телефонный разговор с МИД Беларуси: что обсуждали МИД Кыргызстана инициировал телефонный разговор с МИД Б...
16:18
ЦИК утвердила итоги выборов в 29 округах, в одном назначит перевыборы
16:18
Япония отказалась от предложения ЕС использовать замороженные российские активы
16:10
Можно и плакать, и радоваться. Чиновник о росте цен на сельхозпродукцию
15:51
Транспортный самолет Ан-22 «Антей» рухнул в Ивановской области России