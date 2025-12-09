Муфтии России и Центральной Азии поддержали отказ от никабов и публичных намазов

На крупной международной исламской конференции в Астрахани авторитетные муфтии РФ, Казахстана, Кыргызстана и Узбекистана выступили с важными рекомендациями для верующих. Об этом сообщили российские СМИ.

В частности, муфтии рекомендовали верующим воздержаться от ношения никабов в людных общественных местах, государственных организациях и школах. Это необходимо для обеспечения безопасности и упрощения процедуры опознания личности. Участники отметили, что ношение никабов не является исторической традицией их народов.

Муфтии также призвали избегать совершения намазов в неуместных местах и в неподходящее время (во время дежурств, в общественных местах, на дорогах и так далее).