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Власть

В Кыргызстане экспертов, свидетельствующих против террористов, защищает МВД

Депутаты Жогорку Кенеша обсуждают изменения Закона «О свободе вероисповедания и религиозных организациях в Кыргызской Республике».

Нардеп Абдывахап Нурбаев поинтересовался, обеспечивает ли государство защиту людей, которые дают показания против террористов и их пособников, и вспомнил инцидент с экспертом Кадыром Маликовым. Ему 26 ноября 2015 года двое неизвестных порезали лицо и шею. 

Замглавы МВД Мирлан Каниметов заверил, что теологи находятся под защитой и им опасаться нечего.

В Кыргызстане 2 тысячи 269 мечетей, в основном суннитского толка, но есть и одна мечеть для шиитов. Кроме того, в КР одна синагога и 233 христианских церкви.
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