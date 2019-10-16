В Кыргызстане экспертов, свидетельствующих против террористов, защищает МВД

Депутаты Жогорку Кенеша обсуждают изменения Закона «О свободе вероисповедания и религиозных организациях в Кыргызской Республике».

Нардеп Абдывахап Нурбаев поинтересовался, обеспечивает ли государство защиту людей, которые дают показания против террористов и их пособников, и вспомнил инцидент с экспертом Кадыром Маликовым. Ему 26 ноября 2015 года двое неизвестных порезали лицо и шею.

Замглавы МВД Мирлан Каниметов заверил, что теологи находятся под защитой и им опасаться нечего.

В Кыргызстане 2 тысячи 269 мечетей, в основном суннитского толка, но есть и одна мечеть для шиитов. Кроме того, в КР одна синагога и 233 христианских церкви.