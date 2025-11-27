18:16
В КР обсуждают запрет выезда детей за границу для религиозного обучения

На общественное обсуждение вынесен проект закона, который предлагает запретить гражданам Кыргызстана младше 18 лет выезжать из страны для получения религиозного образования. Поправки затрагивают сразу четыре документа: Кодекс о детях, законы «О внешней миграции», «Об образовании» и «О свободе вероисповедания и религиозных объединениях».

Проектом вводится норма, согласно которой родители и иные лица, отправившие несовершеннолетнего за границу с целью религиозного обучения, будут нести ответственность по законодательству о правонарушениях.

Также предлагается закрепить запрет на выезд несовершеннолетних для религиозного образования в миграционном и образовательном законодательстве — в целях защиты детей «от влияния нетрадиционных и чуждых народу КР религиозных течений».

Документ предусматривает и другие изменения: создание государственного реестра субъектов религиозной деятельности, уточнение порядка регистрации религиозных организаций, контроль за религиозными материалами в интернете и СМИ, а также обязательное согласование исламских финансовых продуктов с госорганом по делам религий.

Законопроект для общественного обсуждения опубликован Национальным агентством по делам религий и межэтнических отношений.
