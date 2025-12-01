Как изменилась религиозная политика КР: большое интервью с Азаматом Юсуповым

О ситуации в религиозной сфере, о влиянии зарубежных организаций на население Кыргызстана, о даваате и паломничестве в интервью 24.kg рассказал глава Национального агентства по делам религии и межэтнических отношений при президенте КР Азамат Юсупов.

— Как вы сегодня оцениваете религиозную ситуацию в Кыргызстане? Какие вызовы стоят перед государством?

— В целом религиозная ситуация в республике стабильная. Но она формировалась на протяжении десятилетий под влиянием разных факторов, и за годы независимости накопились определенные проблемные вопросы.

После распада Союза появилось ощущение духовного вакуума: тысячи молодых людей начали выезжать за рубеж в религиозные образовательные центры и теологические вузы. Получив образование, они возвращались с разным уровнем подготовки и иногда — с идеологиями, чуждыми нашей традиции. Так возникли группы и течения, которые не соответствуют местному исламскому наследию и религиозной культуре.

Первая большая проблема — качество религиозного образования, вторая — влияние зарубежных течений и вербовка молодых людей, третья — отсутствие единой религиозной политики, которое сохранялось до 2022–2023 годов. Разные группы вели свою деятельность без координации и контроля.

При этом важно отметить: конфликтов между религиозными группами в стране не наблюдается, а государство обеспечило гражданам достаточный уровень свободы вероисповедания.

— Сколько религиозных объектов действует сегодня в Кыргызстане? Замечается ли рост их числа?

— На сегодняшний день в республике зарегистрированы 4 тысячи 441 религиозный объект различных конфессий. Из них 4 тысячи 48 — мусульманские, 387 — христианские (православные, католические, баптистские, адвентистские, пятидесятнические, лютеранские, евангелисты и другие), 1 — иудейский, 1 — буддийский, 4 — общины бахаи.

Согласно исследованиям, 93–95 процентов населения страны — мусульмане.

Рост количества объектов в последние годы есть, но не хаотичный: после принятия нового закона мы упростили отдельные регистрационные процедуры, но одновременно были разработаны механизмы государственного контроля.

Теперь религиозные объекты могут строиться только при одобрении комиссии, в которую входят местные органы власти и центральные органы управления религиозных структур. В селе, где уже есть мечеть, не появятся еще две или три в радиусе нескольких километров.

Государственная политика смещается от количественного роста к повышению качества — многие объекты находятся в аварийном состоянии, и сегодня упор делается на реконструкцию и стандартизацию.

— Как изменились требования к регистрации религиозных организаций и объектов?

— С новым Законом «О свободе вероисповедания и религиозных объединениях» процедура стала одновременно проще и строже. Данный закон был требованием времени.

Теперь для регистрации религиозного объекта требуется только два документа: госакт на землю и акт ввода в эксплуатацию; документацию можно подать электронно; отменена сложная система сбора подписей.

Введен термин «религиозный объект», запрещено строить религиозные объекты на частных землях — участки должны быть переданы либо государству, либо уполномоченному религиозному органу.

Например, если кто-то захочет передать землю под строительство мечети, он передает ее на баланс Духовного управления мусульман либо местных органов власти. Сейчас ДУМК проводит инвентаризацию всех объектов, в течение года процесс по их переводу в ведение ведомства будет завершен.

Кроме того, введены единые образовательные стандарты и новая программа религиозного образования, включая СНИПы и требования к инфраструктуре (освещение, вода, отопление, жилье для священнослужителей).

— Платит ли ДУМК налоги на данные объекты?

— Для ДУМК есть определенные уступки со стороны государства в виде упрощенных ставок на налоги и коммунальные услуги.

— Как осуществляется контроль за финансированием религиозных организаций? Есть ли риски влияния из-за рубежа?

— Контроль осуществляется двумя уровнями: центральными религиозными управлениями и нашим национальным агентством. Все религиозные организации теперь обязаны согласовывать свои проекты, связанные с религиозной деятельностью — строительство объектов, распространение литературы, в том числе образовательные программы.

Зарубежные религиозные благотворительные организации раньше регистрировались только в Минюсте и активно работали в Кыргызстане. Сейчас, после принятия закона, помимо регистрации в МЮ КР они также должны пройти учетную регистрацию в Нацагентстве.

Риски влияния есть — это касается прежде всего молодых людей, которые получали образование за границей в структурах с нетрадиционным для Кыргызстана подходом. Для снижения таких рисков создан список рекомендованных зарубежных вузов, отправка несовершеннолетних за рубеж запрещена, разрабатываются новые механизмы контроля выезда, введен курс переподготовки для вернувшихся из-за рубежа священнослужителей.

Сегодня в стране действует 224 религиозных учебных заведения, открыта Исламская академия в Токмоке, и необходимость массовых поездок за границу значительно уменьшилась.

В то же время, если сравнить с Узбекистаном, там всего 15 религиозных учебных заведений, хотя у них 36 миллионов населения. В Казахстане всего 9 религиозных учебных заведений.

Тем не менее у нас как таковых конфликтных ситуаций между религиозными группами не наблюдается. Поэтому мы можем открыто сказать, что свобода вероисповедания в КР дана населению в достаточном объеме.

— Насколько актуальна для Кыргызстана угроза религиозного экстремизма?

— Определенные риски сохраняются. Молодые люди, вернувшиеся из образовательных центров, где распространялись радикальные идеи, иногда отказываются подчиняться решениям муфтията и единой фатвенной политике — отсюда происхождение некоторых нетрадиционных и радикальных течений.

В этом свете государство усилило превенцию: действует единая образовательная программа, созданы механизмы раннего мониторинга, проводится широкая информационная работа, работает Центр по исследованию религиозной ситуации и межэтнических отношений при Нацагентстве.

— Сегодня в стране все чаще можно наблюдать женщин и мужчин, носящих религиозную одежду с элементами чуждой для нас культуры. А в новом законе прописаны ограничения на ношение одежды, закрывающей лицо. Как вы прокомментируете такую ситуацию?

— Да, такая норма прописана в Кодексе о правонарушениях. Речь идет о запрете ношения в общественных местах одежды, полностью закрывающей лицо и затрудняющей идентификацию личности. Штраф за нарушение — 20 тысяч сомов.

Мера была принята по соображениям безопасности, поскольку фиксировались случаи, когда в такой одежде совершались преступления.

Наше агентство, в основном, совместно с правоохранительными органами проводит разъяснительные мероприятия на местах о необходимости соблюдения требований закона относительно религиозной одежды. Население в целом относится к этой норме с пониманием.

Нацагентством каждый год проводятся исследования религиозной ситуации в стране, включая вопросы о религиозной одежде. Именно результаты опросов в прошлом году стали одним из оснований для разработки нового закона.

Новые данные будут опубликованы в конце года — после чего можно будет оценить, как изменения законодательства повлияли на ситуацию.

— Как регулируется деятельность даваатчы? Можно ли проводить даваат в домах и на рынках?

— Теперь даваат регламентирован четко и прозрачно: подомовой обход запрещен, проводить даваат можно только в мечетях, даваатчики обязаны зарегистрироваться в ДУМК, маршруты и места проведения подобных проповедей должны утверждаться местными религиозными структурами. Нарушителям грозит штраф: физлицам — 20 тысяч сомов, юрлицам — 65 тысяч сомов.

Аналогичные правила действуют и для представителей других конфессий, например, Свидетелей Иеговы, баптистов и других.

— Сегодня многие религиозные деятели ведут активную деятельность в соцсетях. Как регулируется эта сфера?

— Новый закон вводит понятие «религиозный наставник» (насаатчи). Чтобы вести проповеди в интернете, человек должен быть официальным сотрудником религиозной организации или пройти регистрацию как наставник в Нацагентстве.

В противном случае деятельность считается незаконной и карается штрафом. В агентстве работает специальный отдел мониторинга соцсетей.

— Поступают ли жалобы на деятельность религиозных организаций?

— Да, периодически поступают. Чаще всего — на религиозных деятелей, которые самостоятельно, без полномочий, дают фатвы.

Как вы знаете, только Совет улемов при ДУМК имеет право выдавать фатвы в стране. Те, кто нарушает стандарты, привлекаются к ответственности.

— Как государство обеспечивает баланс между светским характером и свободой вероисповедания?

— Кыргызстан — светское государство, но религия является чувствительной сферой, где любое упущение может привести к серьезным последствиям. Государство обязано поддерживать свободу вероисповедания, но одновременно — предотвращать радикализацию и вмешательство религиозных структур в политику.

В новом законе введена норма деполитизации религиозных деятелей: если религиозный деятель хочет участвовать в выборах, он обязан сложить полномочия и сможет баллотироваться только через 5 лет.

На этом основании в текущем году несколько кандидатов-религиозных деятелей были сняты с выборов в парламент — закон одинаков для всех.

— Удалось ли снизить коррупционные риски в процессе организации хаджа и умры?

— Да. За последние три года система была полностью перестроена. Был создан коллегиальный орган, контролирующий организацию паломничества. Цена авиаперевозок снижена с $1,8 тысячи до $1,2 тысячи, что существенно облегчило нагрузку на граждан. Сейчас стоимость хаджа составляет $4,4 тысячи, что является самым низким показателем в Центральной Азии (в Казахстане — $5,5 тысячи, в Узбекистане — около $6 тысяч, в России — до $11 тысяч).

Квота составляет 6 тысяч человек, и Кыргызстан обратился с просьбой об ее увеличении, так как в республике большое число желающих поехать в хадж. В том же Казахстане, к примеру, даже есть недобор желающих.

За счет обеспечения прозрачности в процессе организации паломничества впервые в истории Кыргызстана с апреля этого года имамы начали получать зарплату — 8 тысяч сомов, а в следующем году она будет повышена до 20 тысяч. Средства формируются из бюджета ДУМК, который пополняется за счет организации паломничества.

— Сколько религиозных организаций сегодня запрещены в Кыргызстане?

— На данный момент — 20 организаций, реестр ведется Генеральной прокуратурой.

— Вы также регулируете сферу межэтнических отношений. Были ли за последний год конфликты?

— Кыргызстан — многонациональная страна, здесь проживает около 80 представителей различных национальностей. Фиксируются локальные бытовые конфликты, но они не носят межэтнический характер и квалифицируются в основном как хулиганство (или вроде административных правонарушений).

Национальное агентство также занимается регулированием межэтнических отношений, защитой прав национальных меньшинств, поддержкой их традиций и языка. В 23 многонациональных районах республики действуют общественные приемные, где проводятся профилактика и диалоговые мероприятия.

— Какие приоритеты религиозной политики вы считаете ключевыми на ближайшие 5–10 лет?

— Повышение качества религиозного образования, изоляция общества от радикальных течений.

— Стандартизация деятельности религиозных объектов.

— Финансовая прозрачность религиозных объединений.

— Поддержка межрелигиозного и межэтнического диалога.

— Укрепление светского характера государства при уважении свободы вероисповедания.