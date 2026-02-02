18:20
Происшествия

ГКНБ пресек незаконную миссионерскую деятельность движения «Фуркан» в Манасе

В городе Манас Джалал-Абадской области пресекли незаконную миссионерскую деятельность последователей иностранного религиозного движения «Фуркан». Об этом сообщил пресс-центр ГКНБ.  

По его данным, группа сторонников движения проводила даават, активно продвигая идеологию, противоречащую принципам светского государства и открыто поддерживающую шариатское право. В рамках проведенных мероприятий задержаны 20 граждан, среди них 6 иностранцев.

Установлено, что представители «Фуркан» выбрали Джалал-Абадскую область как экспериментальную площадку для расширения влияния, планируя организацию религиозных встреч, распространение материалов и создание ячеек в южных регионах Кыргызстана.

В отношении организаторов и участников незаконной миссионерской деятельности наложены административные штрафы.

ГКНБ предупреждает граждан о предусмотренной законом уголовной ответственности за незаконную миссионерскую деятельность.

Справка 24.kg

Религиозное движение «Фуркан» — исламское сообщество, возникшее в Турции и связанное с проповеднической деятельностью, направленной на распространение собственных религиозных идей и интерпретаций Корана. Его сторонники выступают за распространение определенных исламских взглядов, в том числе элементов политической и социальной идеологии. Движение известно своей активной деятельностью в ряде стран и критикой светского устройства общества. 
