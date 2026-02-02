ГКНБ пресек незаконную миссионерскую деятельность движения «Фуркан» в Манасе

В городе Манас Джалал-Абадской области пресекли незаконную миссионерскую деятельность последователей иностранного религиозного движения «Фуркан». Об этом сообщил пресс-центр ГКНБ.
По его данным, группа сторонников движения проводила даават, активно продвигая идеологию, противоречащую принципам светского государства и открыто поддерживающую шариатское право. В рамках проведенных мероприятий задержаны 20 граждан, среди них 6 иностранцев.
В отношении организаторов и участников незаконной миссионерской деятельности наложены административные штрафы.
ГКНБ предупреждает граждан о предусмотренной законом уголовной ответственности за незаконную миссионерскую деятельность.
Справка 24.kg
Религиозное движение «Фуркан» — исламское сообщество, возникшее в Турции и связанное с проповеднической деятельностью, направленной на распространение собственных религиозных идей и интерпретаций Корана. Его сторонники выступают за распространение определенных исламских взглядов, в том числе элементов политической и социальной идеологии. Движение известно своей активной деятельностью в ряде стран и критикой светского устройства общества.