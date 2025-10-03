15:55
Общество

Эксперт Кадыр Маликов поддержал инициативу о возвращении смертной казни в КР

Фото из интернета. Эксперт Кадыр Маликов поддержал инициативу о возвращении смертной казни в КР

Известный эксперт в области религии и общественных процессов Кадыр Маликов высказался в поддержку инициативы президента Садыра Жапарова о рассмотрении возможности введения смертной казни за особо тяжкие преступления.

В своем обращении эксперт отметил, что это решение отражает волю народа, который обладает суверенным правом и является источником законодательной власти. По его словам, проведение референдума по данному вопросу одновременно с президентскими выборами может заручиться поддержкой большинства граждан.

«Сегодня большинство поддержит проведение всенародного референдума о возвращении смертной казни за изнасилование с убийством женщин и детей и иные особо жестокие деяния. Это не религиозный догмат, а требование безопасности общества. Отсутствие адекватных мер возмездия ведет к снижению доверия к государству», — подчеркнул Кадыр Маликов.

Он также заявил, что содержание преступников, совершивших ужасные преступления, не восстанавливает справедливость и не приносит покоя жертвам и их близким. Поэтому, по словам эксперта, возвращение высшей меры наказания «давно назрело».

При этом он отметил, что важно предусмотреть гарантии от судебных ошибок и злоупотреблений: четкую юридическую квалификацию преступлений, многоступенчатую систему апелляций и возможность пересмотра приговоров при появлении новых доказательств.

Ссылаясь на исламское право, Кадыр Маликов сказал, что в нем также существует принцип возмездия ради сохранения жизни и безопасности общества: «Для вас в законе возмездия есть жизнь».

Напомним, ранее президент Садыр Жапаров поручил рассмотреть вопрос о возвращении смертной казни в Кыргызстане за особо тяжкие преступления.
