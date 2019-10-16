В Кыргызстане упростят доступ к услугам нотариуса

Депутат Жогорку Кенеша Дастан Бекешев считает, что граждане не должны платить госпошлину за нотариальные услуги через банк.

По его словам, эту норму из Кодекса о неналоговых платежах следует устранить. «Сейчас наши люди должны платить взнос не нотариусу, а через банк. Это приводит к недовольству и срыву работы частных нотариусов», — заявил нардеп.

Расположение банковских учреждений, их отдаленность от нотариальных контор, отсутствие в некоторых населенных пунктах и режим работы ограничивают получение нотариальных услуг. Дастан Бекешев

«При этом за каждый перевод банки взыскивают комиссию в зависимости от суммы перечисления до 150 сомов», — отметил он.

Парламентарий добавил, что сложилась ситуация, когда частные нотариусы не могут предоставить своевременно услуги, не нарушив кодекс.

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Дастан Бекешев предлагает максимально упростить процедуру и разрешить нотариусу самому внести пошлину в банк после того, как он сделает работу и оформит все документы.

«Нотариус может сам все оплатить. И налоги, и госпошлину внесет единым платежом в течение семи календарных дней. Никто в накладе не останется», — подчеркнул он.

В итоге депутаты поддержали инициативу Дастана Бекешева. Поправки ушли на голосование во втором чтении.