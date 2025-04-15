Лица, проработавшие госнотариусами два года, получат лицензию без экзамена. Соответствующий законопроект на заседании парламентского комитета по конституционному законодательству, государственному устройству, судебно-правовым вопросам и регламенту депутаты одобрили в первом чтении.

Поправки в Закон «О нотариате» разработаны Минюстом для обеспечения вступления Нотариальной палаты Кыргызской Республики в Международный союз нотариата, а также гармонизации законодательства с международными нормами.

Международный союз латинского нотариата — это международное объединение нотариальных палат 91 стран, со всех пяти континентов, который был основан 2 октября 1948 года.

Заместитель министра юстиции Алмазбек Зарылбек уулу подчеркнул, что в странах, входящих в Международный союз нотариата, нотариальные документы обладают повышенной доказательной силой, к статусу нотариуса предъявляются повышенные требования, и имеется квотирование по нотариальным округам.

Для вступления в Международный союз нотариата необходимо наличие в законодательстве о нотариате Кыргызской Республики норм, устанавливающих, что нотариальные акты обладают доказательственной силой, о порядке определения количества нотариусов, необходимого для качественного оказания нотариальных услуг населению.

Законопроектом повышается требование к стажу работы по юридической специальности от одного года до трех лет, а срок прохождения стажировки вместо трех месяцев должен быть один год. Депутат Дастан Бекешев выступил против этой инициативы.

«У нотариусов сейчас требуемый стаж три месяца. Это хорошо и надо так оставить. Иначе нотариусы будут эксплуатировать своих помощников год. И так они получает трехгодичную юридическую практику после вуза, этого достаточно», — сказал нардеп.

Кроме того, в законопроекте указано, что лица, проработавшие в качестве государственного нотариуса не менее двух лет, получат лицензию без сдачи квалификационного экзамена.

Часть 2 статьи 18 предлагается дополнить пунктом 7, где будет предусмотрено прекращение действия лицензии в связи с истечением ее срока. Лицензия на право осуществления частной нотариальной деятельностью выдается на пять лет, в последующем на десять лет. В связи с чем для реализации своих полномочий закон предлагается дополнить данной нормой, где решением Министерства юстиции, то есть административным актом, будет принято прекращение действия лицензии.

В статье 19 внесены изменения в части определения количество нотариусов в нотариальном округе. Предельная численность нотариусов в нотариальном округе определяется Министерством юстиции совместно с Нотариальной палатой исходя из численности и плотности населения.

Алмазбек Зарылбек уулу отметил, что нерегулируемое количество частных нотариусов за всю деятельность нотариата показало следующие недостатки: снижение уровня квалификации нотариусов, возрастание судебных споров с участием нотариусов, привлечение их к уголовной ответственности по спорам вытекающих из нотариальных действий.