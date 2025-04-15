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Власть

Лица, проработавшие госнотариусами два года, получат лицензию без экзамена

Лица, проработавшие госнотариусами два года, получат лицензию без экзамена. Соответствующий законопроект на заседании парламентского комитета по конституционному законодательству, государственному устройству, судебно-правовым вопросам и регламенту депутаты одобрили в первом чтении.

Поправки в Закон «О нотариате» разработаны Минюстом для обеспечения вступления Нотариальной палаты Кыргызской Республики в Международный союз нотариата, а также гармонизации законодательства с международными нормами.

Международный союз латинского нотариата — это международное объединение нотариальных палат 91 стран, со всех пяти континентов, который был основан 2 октября 1948 года.

Заместитель министра юстиции Алмазбек Зарылбек уулу подчеркнул, что в странах, входящих в Международный союз нотариата, нотариальные документы обладают повышенной доказательной силой, к статусу нотариуса предъявляются повышенные требования, и имеется квотирование по нотариальным округам.

Для вступления в Международный союз нотариата необходимо наличие в законодательстве о нотариате Кыргызской Республики норм, устанавливающих, что нотариальные акты обладают доказательственной силой, о порядке определения количества нотариусов, необходимого для качественного оказания нотариальных услуг населению.

Законопроектом повышается требование к стажу работы по юридической специальности от одного года до трех лет, а срок прохождения стажировки вместо трех месяцев должен быть один год. Депутат Дастан Бекешев выступил против этой инициативы.

«У нотариусов сейчас требуемый стаж три месяца. Это хорошо и надо так оставить. Иначе нотариусы будут эксплуатировать своих помощников год. И так они получает трехгодичную юридическую практику после вуза, этого достаточно», — сказал нардеп.

Кроме того, в законопроекте указано, что лица, проработавшие в качестве государственного нотариуса не менее двух лет, получат лицензию без сдачи квалификационного экзамена.

Часть 2 статьи 18 предлагается дополнить пунктом 7, где будет предусмотрено прекращение действия лицензии в связи с истечением ее срока. Лицензия на право осуществления частной нотариальной деятельностью выдается на пять лет, в последующем на десять лет. В связи с чем для реализации своих полномочий закон предлагается дополнить данной нормой, где решением Министерства юстиции, то есть административным актом, будет принято прекращение действия лицензии.

В статье 19 внесены изменения в части определения количество нотариусов в нотариальном округе. Предельная численность нотариусов в нотариальном округе определяется Министерством юстиции совместно с Нотариальной палатой исходя из численности и плотности населения.

Алмазбек Зарылбек уулу отметил, что нерегулируемое количество частных нотариусов за всю деятельность нотариата показало следующие недостатки: снижение уровня квалификации нотариусов, возрастание судебных споров с участием нотариусов, привлечение их к уголовной ответственности по спорам вытекающих из нотариальных действий.
Ссылка: https://24.kg/vlast/326037/
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