Возврат долгов упростили: нотариальный приказ стал исполнительным документом

В Кыргызстане произошли важные изменения в сфере нотариата и исполнительного производства. Согласно новому закону, нотариальный приказ официально приравнивается к исполнительному документу. Это решение способно существенно упростить жизнь кредиторов и разгрузить судебную систему. Документ принят в соответствии с Конституцией и Законом «О государственной гражданской и муниципальной службе».

Что такое нотариальный приказ?

Нотариальный приказ — это официальный документ, выносимый нотариусом без судебного разбирательства, по которому допускается взыскание долга или имущества.

Иначе говоря, если долг подтвержден письменными доказательствами и не вызывает спора, то теперь не нужно идти в суд.

Достаточно обратиться к нотариусу. И тот в порядке приказного производства выдаст документ, имеющий ту же юридическую силу, что и судебное решение.

Такой механизм давно используется в ряде стран Европы и СНГ и наконец получил закрепление и в законодательстве КР.

Что изменилось?

Ранее взыскание долгов возможно было лишь через суд либо по ограниченному перечню исполнительных документов. Теперь же в статью 17 Закона «Об исполнительном производстве» добавлен нотариальный приказ как полноправный исполнительный документ, подлежащий немедленному исполнению судебными исполнителями.

Поправки также внесены в Закон «О нотариате»: введена новая глава 15-1 «Приказное производство», которая детально регулирует процесс выдачи, обжалования и исполнения нотариального приказа.

Когда можно использовать нотариальный приказ?

Теперь взыскатель может обратиться к нотариусу, если:

необходимо вернуть долг по договору займа или аренды;

нужно взыскать невыданную заработную плату;

имеются обязательства по нотариально удостоверенному соглашению;

не оплачены алименты на ребенка;

существует задолженность по векселю (при наличии протеста);

должник не оплатил обязательные платежи, за исключением налогов.

Таким образом, уже без участия суда можно получить исполнительный документ, если долг подтвержден документами и отсутствует спор.

Как будет работать процедура:

Заявление подается нотариусу — по месту жительства должника либо по месту проживания взыскателя (в случае алиментов). Нотариус выносит приказ в течение трех дней без вызова сторон, если документы в порядке. Копия приказа отправляется должнику, у которого есть 10 календарных дней, чтобы представить свои возражения. Если должник подал обоснованные возражения, приказ отменяется, и взыскателю разъясняется право обратиться в суд. Если возражений нет, приказ вступает в силу и может быть направлен судебному исполнителю.

Почему это важно?

Для граждан и бизнеса это означает упрощение и ускорение процедуры взыскания. Особенно это актуально для микрофинансовых организаций, арендодателей, работодателей, алиментщиков и всех, кто ранее терял время и деньги на судебные тяжбы даже в бесспорных ситуациях. Кроме того, новая система поможет разгрузить суды от тысяч типичных дел, в которых стороны фактически не спорят, а просто тянут время.

Однако важно помнить: если между сторонами есть спор, нотариальный приказ не выносится. Нотариус обязан отменить приказ при получении возражений и отправить стороны в суд.

Настоящий закон, за исключением статьи 1, а также статей 5-7 в части взыскания алиментов на содержание несовершеннолетних детей, вступает в силу с 1 января 2026 года. Статья 1 вступает в силу 16 июня 2025-го.