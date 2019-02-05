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Агент 024

Кодекс о неналоговых доходах усложнил доступ граждан к нотариусу

Новый кодекс о неналоговых доходах усложнил доступ граждан к нотариусу. Об этом 24.kg сообщил читатель.

По его словам, до вступления кодекса в силу частные нотариусы могли сами оплачивать госпошлину раз в неделю через банковские учреждения, что позволяло им работать по удобному графику.

«Сейчас каждому клиенту надо самому идти в банк, ждать в очереди и только потом вернуться к нотариусу за документом. Банки работают до 16.00, с выходными днями. Это очень неудобно и для клиентов, и для нотариусов», — сообщил он.

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