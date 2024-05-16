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Общество

Увеличить число частных нотариусов в отдаленных районах планируют в Кыргызстане

Жогорку Кенеш во втором чтении принял поправки в Закон «О нотариате», который нацелен на увеличение числа частных нотариусов в регионах страны, где есть их острая нехватка.

В справке-обосновании к законопроекту говорится, что по требованиям Международного союза нотариата на одного нотариуса должно приходиться от 12 тысяч до 15 тысяч жителей. Согласно статистическим данным на 1 января 2024 года, на 7 миллионов 161,9 тысячи человек в Кыргызстане приходятся всего лишь 90 государственных и 340 частных нотариусов.

В Кара-Кульджинском и Аксыйском районах, например, на 101,6 тысячи и 142,6 тысячи человек приходится по одному государственному нотариусу. И такая же ситуация в других отдаленных районах.

Для улучшения доступности нотариальных услуг в этих районах депутаты предлагают ввести лицензии для определенной (кризисной) территории, что позволит увеличить число частных нотариусов и снизить нагрузку на государственных.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/294157/
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