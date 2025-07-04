Система «Электронный нотариат» будет временно недоступна. Технические работы

4 июля 2025 года, в связи с проведением технических работ по переносу Единой информационной системы нотариата («Э-нот») в «Правительственное облако» (G-Cloud), доступ к системе «Электронный нотариат» будет временно приостановлен. Об этом сообщает Минюст.

Работы начнутся после 22.00 и продлятся ориентировочно до 04.00 5 июля 2025 года. В это время проведение нотариальных действий будет невозможно.

«Просим граждан и юридические лица учитывать эту информацию при планировании обращений к нотариусам. После завершения технических работ система «Э-нот» возобновит работу в штатном режиме», — говорится в сообщении.