Передача функций судов нотариусам. ЖК принял законопроект в третьем чтении

Кабмин предлагает передать нотариусам функции по рассмотрению дел гражданского производства, в которых отсутствует спор о праве.

Согласно документу, нотариусы будут иметь право рассматривать дела по взысканию алиментов, обязательных платежей, долгов, оплаты жилищно-коммунальных платежей, невыплаченной заработной платы.

Ряд депутатов выступил против законопроекта. Они считают, что нотариусы могут превратиться в «монстра». К примеру, Бактыяр Калпаев выразил мнение, что функции, которыми не наделены даже правоохранительные органы, передавать нотариусам нельзя.

Нардепы Дастан Бекешев, Надира Нарматова и Балбак Тулобаев попросили коллег поддержать законопроект и одобрить его в третьем чтении, так как он облегчит работу судей и гражданам будет легче взыскивать алименты и долги.

Бактыяр Калпаев же считает, что лучше увеличить число судей, если они не успевают выполнять свою работу.

Дастан Бекешев пояснил, что человека, которого нотариус обязал выплатить долг или алименты, в случае несогласия может обжаловать решение в суде.

В итоге законопроект принят Жогорку Кенешем в третьем чтении. Отметим, ранее депутаты не поддержали документ и отправили его на доработку.