Депутаты не понимают, что получил Кыргызстан за четыре года нахождения в ЕАЭС

В Жогорку Кенеше рассматривают исполнение протокола в рамках соглашения между правительствами Кыргызстана и России об оказании технического содействия КР при присоединении к Евразийскому экономическому союзу.

Представители Государственной таможенной службы отметили, что потребовалось выкупить 35 частных домовладений, расположенных вокруг пункта пропуска на кыргызско-узбекской границе «Достук». Владельцы обратились в суд. Начались тяжбы. Необходимые $2 миллиона для выкупа домов Кыргызстан получил в 2017 году.

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В середине августа 2018-го копию правоудостоверяющего документа на выкупленные объекты недвижимости направили в Федеральную таможенную службу России для подготовки государственного контракта на проектирование работ по КПП «Достук».

С учетом приведенных обстоятельств ФТС России предложила продлить сроки реконструкции КПП «Торугарт», «Иркештам», «Карамык», «Кызыл-Бель», «Кайрагач», «Джалал-Абад», «Шамалды-Сай», «Кара-Суу» и «Кызыл-Кия» — до августа 2019 года, а сроки работ по КПП «Достук» и «Бор-Добо» — до декабря 2020-го.

Правительство вносит протокол с пролонгацией сроков третий раз.

«Может, сразу напишете 2023 год?» — предложил нардеп Аалы Карашев.

Глава Минэкономики Санжар Муканбетов пообещал, что на этот раз в сроки постараются уложиться.

Депутатов интересовало, что выиграл Кыргызстана за четыре года в ЕАЭС? Почему фуры кыргызстанских предпринимателей не пропускают через границу с Казахстаном?

Нардеп Алмазбек Акматов спросил, почему очереди из машин на границах не сокращаются? Представители ГТС пояснили, что в час только 5-6 авто пропускают. Казахстанские пограничники и таможенники очень дотошно осматривают грузы из Кыргызстана.

«Так нужен ли нам такой союз?» — спросил Алмазбек Акматов.

Аналогичным вопросом задался и Алмазбек Эргешов. Он попросил министра экономики назвать завод или предприятие, которые появились в Кыргызстане после вступления в ЕАЭС. Таковых нет.

«Ладно, теперь о товарах. Если вы пройдете в наши магазины или на базары, то товаров из стран ЕАЭС очень много. Но на рыках других государств нашей продукции нет. Возможно, сухофрукты, картошка, лук. Почему? Потому что наши крестьяне не знают, какие необходимы документы и сертификаты», — сказал парламентарий.

Информации действительно не хватает, поэтому в Оше, Джалал-Абаде, Баткене открыли специальные центры помощи предпринимателям. Санжар Муканбетов

Депутат Эльвира Сурабалдиева попросила также на КПП установить еще и рентген-аппараты, чтобы птичье мясо не проходило через границу как апельсины и мандарины.