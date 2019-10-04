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Власть

Будьте корректны в оценках. Журналисты «Апреля» ответили депутату Строковой

Депутат Евгения Строкова накануне выступила с заявлением о том, что некоторые ее коллеги сейчас возмущаются блокировкой телеканала «Апрель», а сами молчали, когда закрылся в 2017 году «Сентябрь». Журналисты «Апрель ТВ» ответили парламентарию.

Руководство телеканала указало нардепу на пределы ее компетенции и порекомендовало расширить их, раз уж она взялась рассуждать о такой сложной и крайне тонкой сфере, как телевизионное вещание.

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«Во-первых, телеканал «Апрель» вещал и вещает вовсе не на частоте, принадлежавшей телеканалу «Сентябрь». Частота «Апреля» принадлежит и принадлежала телеканалу (и его предшественнику — телеканалу «ON1») с момента начала цифрового телевещания. Ваше утверждение может быть воспринято в обществе как некий «захват» чужой частоты. Это неверно, и за подобные слова лучше было бы понести ответственность. Во-вторых, проведенные вами параллели и аналогии, откровенно говоря, выглядят как притягивание одной части тела к другой. Телеканал «Сентябрь» закрыт по решению суда», — напоминают Евгении Строковой они.

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Сотрудники «Апрель ТВ» полагают, что у «Сентября» была возможность защищаться на процессе, но признают, что она носила формальный характер. «Наш телеканал закрыт силовым путем, без предупреждения выключен из эфира. Работников вытеснили из офиса за считаные минуты вооруженные люди. С тех пор мы не имеем возможности даже попасть на опечатанную территорию, чтобы забрать личные вещи», — подчеркивают они.

Считаем вправе также напомнить, что телеканал «Сентябрь» закрыт в 2017 году после критики в адрес Сооронбая Жээнбекова.

Из обращения «Апрель ТВ» к депутату Евгении Строковой

Журналисты между тем поблагодарили нардепа за вклад в развитие системы образования республики. И сказали спасибо лидеру фракции «Ата Мекен» Алмамбету Шыкмаматову, который в прямом эфире радио «Азаттык» поддержал телеканал «Апрель» и заявил о необходимости возобновить его работу. 
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