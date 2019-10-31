Перед встречей СМИ с президентом. Арест с аквариумных рыбок «Апреля» снят

Рыбок из аквариума телеканала «Апрель» следователи вернули журналистам. Сотрудникам ТВ позволили забрать питомцев из опечатанного здания «Медиа Форума». Об этом 24.kg сообщил глава телеканала Дмитрий Ложников.

Он рассказал, что вчера вечером поступил звонок по WhatsApp-связи от следователя Военной прокуратуры, который представился Чынгызом.

«Молодой человек сказал, что руководство дало ему поручение отдать рыбок. Я спросил, живы ли они или уже сдохли. Так как с момента, когда их в последний раз кормили, прошло три месяца. Следователь ответил, что живы. Тогда я спросил, как они попали в офис, ведь он опечатан. Чынгыз ответил, что ключи ему дали в ГСУ МВД», — сказал Дмитрий Ложников.

Отметим, что за несколько часов до этого директор нашего информагентства Асель Оторбаева опубликовала на своей странице в социальной сети пост с призывом задавать вопросы президенту. Сооронбай Жээнбеков проведет встречу с руководителями ведущих СМИ КР. Представителей «Апрель ТВ» на эту встречу не позвали. Директор телеканала Дмитрий Ложников попросил задать главе государства всего один вопрос — про аквариумных рыбок.

Приехавших за рыбками сотрудников «Апреля» в «Медиа Форум» не пустили. Аквариум передали им в фойе. Журналисты пошутили: с рыбок снят арест.

Как уточняется, все восемь рыб остались живы после трех месяцев голодовки.

Эфир телеканала прервали 7 августа. Следственные органы 9 августа арестовали здание «Медиа Форума», где расположены штаб СДПК и офис телекомпании. Таким образом работа «Апреля» была практически заблокирована.