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Общество
Сюжет: Иски против СМИ

Суд отказал экс-омбудсмену в рассмотрении иска к телеканалу «Апрель»

Октябрьский районный суд Бишкека отказал экс-омбудсмену Турсунбеку Акуну в рассмотрении иска к телеканалу «Апрель». Об этом 24.kg сообщила его представитель Аида Токтоназарова. 

По ее словам, решение неправомерное. Все необходимые документы и доказательства у истца были, и они представлены суду, но исковое требование отклонили. Юрист намерена обжаловать решение и добиться рассмотрения в новом составе. Отметим, заявление Турсунбека Акуна не приняла судья Аида Жогоштиева. 

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Напомним, Турсунбек Акун требовал с «Апреля» 500 тысяч сомов. Он готов был отказаться от материальных претензий, если на своей кнопке YouTube телеканал и лично журналист Канат Каниметов признаются, что распространили лживые сведения.

«Любой специалист подтвердит, что в растиражированных телеканалом «Апрель» словах Алмазбека Атамбаева была клевета», — отметил экс-омбудсмен.

Исковое требование к самому бывшему президенту в размере 100 тысяч сомов он отозвал. 

Бывший главный правозащитник страны считает, что телеканал должен ответить за распространение клеветы и недостоверной информации, несмотря на то, что имущество «Апреля» арестовали и вещание в формате телеэфиров не ведет.
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