«Репортеры без границ»: Закрытие канала «Апрель» наносит удар по плюрализму СМИ

Международная неправительственная организация «Репортеры без границ», отстаивающая права и интересы журналистов, рассматривает закрытие оппозиционного телеканала «Апрель», принадлежащего бывшему президенту Кыргызстана Алмазбеку Атамбаеву, как нарушение свободы прессы и призывает власти страны возобновить вещание канала. Об этом говорится в заявлении организации.

Власти утверждают, что прекращение вещания канала — лишь одна из мер, принятых для ареста активов Алмазбека Атамбаева, задержанного 8 августа по обвинению в коррупции. Министерство культуры настаивает, что закрытие телеканала не имеет ничего общего с его медийным содержанием или критикой действующей власти.

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В совместном заявлении десятка ассоциаций, средств массовой информации и экспертов Кыргызстана закрытие данного СМИ названо «фатальной ошибкой». В нем указывалось, что «способность читать или слушать новости из любого источника» — одно из главных достижений революций 2005 и 2010 годов в стране. Кыргызский медиаплюрализм «всегда отличал эту страну от соседей и давал ей более высокое место в международных рейтингах по сравнению с другими странами Центральной Азии».

«Следственные действия в отношении активов Алмазбека Атамбаева не могут быть использованы как оправдание нарушения свободы прессы такого рода, тем более телеканал «Апрель» не обвиняют в нарушении закона», — отметил глава бюро «Репортеры без границ» по Восточной Европе и Центральной Азии Йоханн Бир.

«Мы призываем власти отменить несоответствующую меру и защитить плюрализм СМИ», — добавил он.