«Репортеры без границ»: Закрытие канала «Апрель» наносит удар по плюрализму СМИ

Международная неправительственная организация «Репортеры без границ», отстаивающая права и интересы журналистов, рассматривает закрытие оппозиционного телеканала «Апрель», принадлежащего бывшему президенту Кыргызстана Алмазбеку Атамбаеву, как нарушение свободы прессы и призывает власти страны возобновить вещание канала. Об этом говорится в заявлении организации.
Власти утверждают, что прекращение вещания канала — лишь одна из мер, принятых для ареста активов Алмазбека Атамбаева, задержанного 8 августа по обвинению в коррупции. Министерство культуры настаивает, что закрытие телеканала не имеет ничего общего с его медийным содержанием или критикой действующей власти.
«Следственные действия в отношении активов Алмазбека Атамбаева не могут быть использованы как оправдание нарушения свободы прессы такого рода, тем более телеканал «Апрель» не обвиняют в нарушении закона», — отметил глава бюро «Репортеры без границ» по Восточной Европе и Центральной Азии Йоханн Бир.
«Мы призываем власти отменить несоответствующую меру и защитить плюрализм СМИ», — добавил он.