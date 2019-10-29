Суд арестовал долю телеканала «Апрель» в ОсОО «Цифровые технологии»

Первомайский районный суд под председательством Абдуразака Боромбаева поддержал заключение Военной прокуратуры и вынес решение об аресте доли телеканала «Апрель» в ОсОО «Цифровые технологии». Об этом 24.kg рассказал генеральный директор «Апрель ТВ» Дмитрий Ложников.

По его словам, руководство телеканала на заседании суда 22 октября не присутствовало, не было и их представителя. Их даже не известили о том, что назначено рассмотрение обращения ВП КР. «Но если мы внимательно изучим ответ Военной прокуратуры, поступивший на имя главы ОсОО «Цифровые технологии» Кубата Оторбаева, то увидим, что он был дан на основании постановления суда. Конечно, мы будем обжаловать, хотя сомневаюсь в объективном решении», — сказал гендиректор «Апрель ТВ».

Военная прокуратура пишет ему ответ, что мы не имеем права пользоваться этой долей, так как она в аресте, в том числе и транслировать канал. Абсурд! Дмитрий Ложников

Ранее Кубат Оторбаев заявлял, что «Апрель» лишился возможности вещать в ТВ-формате не по вине ОсОО.

Напомним, что эфир телеканала прервали 7 августа. Следственные органы 9 августа арестовали здание «Медиа Форума», где расположены штаб СДПК и офис телекомпании. Таким образом работа «Апреля» практически была заблокирована.