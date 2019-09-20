Пять DDоS-атак совершено на сайт телеканала «Апрель» за последние сутки

На сайт телеканала «Апрель» в течение последних суток было совершено пять DDоS-атак. Об этом сообщил директор ТВ Дмитрий Ложников.

По его данным со ссылкой на технических специалистов «Апреля», атаки были довольно слабыми, поэтому без труда заблокированы.

Дмитрий Ложников также рассказал, что более месяца назад на условиях анонимности сотрудникам телеканала сообщили: на сайт «Апреля» планируется произвести мощные хакерские атаки. Акция связана якобы с намерением внести изменения в тексты некоторых материалов с целью в последующем обвинить редакцию «Апреля» в «разжигании розни» или «призывах к насильственному свержению власти».

«Заказы IT-специалистам поступают из аппарата президента КР», — уточнил Дмитрий Ложников.

«Учитывая политическую обстановку и незаконные действия по насильственному закрытию телеканала «Апрель», редакция оставляет за собой право рассматривать эту версию как наиболее вероятную. Отметим, «Апрель» всегда работал и продолжает работать, соблюдая законодательство КР и этические нормы», — подчеркнул Дмитрий Ложников.

Напомним, эфир телеканала прерван 7 августа. Следственные органы 9 августа наложили арест на здание «Медиа Форума». Вечером в здание, где расположены штаб СДПК и офис телекомпании, прибыли сотрудники спецназа, они вывели работников и наложили арест на все имущество. Таким образом работа «Апреля» практически была заблокирована.

Журналисты телеканала, несмотря на сложности, продолжают работу. С контентом «Апреля» можно ознакомиться на страницах в социальных сетях Facebook, Instagram и на YouТube-канале.