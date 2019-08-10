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Общество
Сюжет: Дело Алмазбека Атамбаева (50)

Ситуация с «Апрель ТВ». В опечатанном «Форуме» другие СМИ работают штатно

В опечатанном накануне вечером здании «Форума» радиостанции «Европа плюс», «Ретро FM»,  «Кыргызстан обондору» и телеканал «Я» работают сегодня в штатном режиме. Об этом 24.kg сообщили коллеги из этих СМИ.

По их данным, сегодня утром, когда сотрудники перечисленных радиостанций пришли на работу, проблем с доступом в офисы не было. У входа в здание их попросили представить удостоверения личности и пропустили.

Таким образом, в «Форуме» блокировали работу только телеканала «Апрель», который принадлежит бывшему президенту страны Алмазбеку Атамбаеву.

Следственные органы вчера наложили арест на «Форум». Вечером в здание, где расположены штаб СДПК и офис телекомпании, прибыли сотрудники спецназа, они вывели работников и наложили арест на все имущество.
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