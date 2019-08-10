Ситуация с «Апрель ТВ». Кошмар закончился, но у нас без ложки дегтя никак

Кошмар в Кой-Таше закончился, но всегда кто-то в бочку с медом добавит ложку дегтя. Так видит ситуацию директор Института конституционной политики Нурлан Садыков, комментируя ситуацию, которая складывается вокруг «Апрель ТВ».

«9 августа по решению суда следователи пришли опечатывать здание «Форума». Арест на имущество бывшего президента Алмазбека Атамбаева наложен в рамках досудебного производства. В МВД сообщили: «В рамках досудебного производства будут допрошены сторонники Алмазбека Атамбаева. Это необходимо для проведения дальнейших следственных мероприятий согласно законодательству Кыргызстана. Также решением суда наложен арест на имущество ОАО «Медиа Форум» и телевидения «Апрель ТВ». Следователь ознакомил представителя администрации «Форума» с решением суда и объявил, что здание будет опечатано. В уме сразу стали зарождаться мысли: а как быть компаниям, которые арендуют помещения в этом здании? Они что, будут ограничены в доступе к своим офисам? Они не смогут пользоваться своими помещениями для ведения переговоров, составления договоров, исполнять обязательства в сроки, проводить платежи, оплачивать налоги и т. п. Убежден, суд арестовал здание, однако никак не мог принять решение по ограничению доступа в офис третьих лиц — арендаторов. Может, следователи должны были обратиться в Бишкекский госрегистр, в котором учитываются все обременения и накладывается арест на недвижимое имущество? Обычная практика, но почему так все искаженно понимает закон следователь?» — отметил эксперт.

Защищать право собственности — это конституционная задача и ответственность всех правоохранительных органов, однако осуществлять эту функцию надо в рамках закона, а не руководствоваться целесообразностью или чрезвычайной ситуацией. Нурлан Садыков

По его словам, правоохранительные органы и суды в период правления бывшего главы государства уже создавали аналогичные прецеденты, когда отбиралась частная собственность третьих лиц, не связанных с преступным деянием.

«До 2010 года было время, когда рейдерским путем при содействии правоохранительных органов отбиралось имущество и никто не мог помочь бизнесменам. Но времена изменились, и граждане ждут адекватных мер не только в отношении преступников, но и ожидают соблюдения конституционных гарантий на защиту права собственности, уважения права арендаторов, которые связаны с подозреваемым только арендными отношениями», — подчеркнул эксперт.

Что касается компаний, которые напрямую связаны с подозреваемым (Алмазбеком Атамбаевым. — Прим. 24.kg), то Нурлан Садыков считает, что с ними надо проводить процессуальные действия в рамках закона.

«Арест имущества — юридически правильная форма обеспечения обязательств перед государством или иными лицами, однако реализация таких мер должна проводиться юридически выверенно, без ущемления прав третьих лиц. Следователь решил приостановить деятельность всех, а значит, не будет деятельности, в бюджет не поступят налоги, работники компаний останутся без заработной платы?» — недоумевает собеседник.

Он напоминает, что, согласно статье 12 Конституции, в Кыргызской Республике гарантируется равная правовая защита всех форм собственности. Изъятие собственности допускается только судом, но следователь, ограничив права арендаторов в доступе к офисам, фактически принял меры по временному изъятию имущества из владения арендаторов. Фактически Основной закон, который гласит, что собственность неприкосновенна и никто не может произвольно быть лишен своего имущества, достиг обратной цели.

«Следователь без суда вправе изъять конкретное имущество, если оно было предметом преступления (нож, оружие, материалы преступной деятельности). Но как можно применять закон, ограничив десятки компаний, не связанных с инкриминируемым деянием?» — подчеркивает Нурлан Садыков.

На здание бывшего президента Алмазбека Атамбаева «Форума» 9 августа наложен арест. Телеканал «Апрель» размещался в этом здании. Вчера всех журналистов вывели из помещений, офис опечатали, телеканал заблокирован.