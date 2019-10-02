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Власть

Кыргызстан готовится к выставке «Дубай ЭКСПО — 2020»

«На выставке «Дубай ЭКСПО — 2020» мы должны продемонстрировать весь потенциал и возможности», — заявил вице-премьер-министр Замирбек Аскаров на очередном заседании оргкомитета по подготовке к мероприятию.

По данным пресс-службы кабмина, на заседании обсуждены дизайн павильона Кыргызстана, перечень информации о стране, включая текстовые, графические, презентационные, фото- и видеоматериалы, буклеты, брошюры, содержащие сведения в целом о стране.

«На этой выставке мы должны представить все лучшее, что есть у нас в стране. Наш павильон должен иметь свой национальный колорит. Вместе с этим он должен «говорить», что Кыргызстан — страна, открытая к новым переменам. Должна быть полная информация не только о нашем культурном наследии, традициях, но и о нашей экономике, инвестиционном климате, туристическом потенциале, IT-сфере, науке и образовании», — подчеркнул Замирбек Аскаров.

Основная тема выставки в городе Дубае — «Объединим умы, построим будущее». Кыргызстан представит свою экспозицию под лозунгом «Возможность».

Благодаря такой тематике можно показать международному сообществу основную идею и результаты программы цифровой трансформации, считают в оргкомитете.

Всемирная выставка «Дубай ЭКСПО — 2020» пройдет в городе Дубае с 20 октября 2020 года по 21 апреля 2021-го и станет первой всемирной выставкой, которая пройдет в арабском государстве на территории Ближнего Востока, Африки и Южной Азии. Территория выставки рассчитана на аудиторию более 25 миллионов посетителей — причем 70 процентов из них будут иностранцами. За всю историю проведения ЭКСПО это самая большая доля приглашенных иностранных посетителей. Ожидается, что в работе выставки примут участие 180 стран.

На выставке будут представлены различные направления научно-технического прогресса (инновации), экономические и регулятивные изменения (экономическая интеграция), развитие человеческих ресурсов и социальное развитие (взаимопонимание).
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