Президент Кыргызстана прибыл в Ереван

Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков сегодня, 30 сентября, прибыл в Ереван (Армения) для участия в заседании Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС), которое состоится 1 октября.









В рамках заседания ВЕЭС главы государств — членов ЕАЭС примут участие в работе форума «Транзитный потенциал Евразийского континента».

В составе делегации Кыргызской Республики: заведующий отделом внешней политики аппарата президента Данияр Сыдыков, Чрезвычайный и Полномочный Посол в России Аликбек Джекшенкулов, вице-премьер-министр Жениш Разаков, министр экономики Санжар Муканбетов и министр финансов Бактыгуль Жээнбаева.