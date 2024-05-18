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МИД Пакистана вызвал посла Кыргызстана в Исламабаде

МИД Пакистана вызвал главу посольства Кыргызстана в Исламабаде, чтобы обсудить вчерашний инциндент в Бишкеке. Подробности сообщает Dunya News.

Агентство цитирует пресс-релиз Министерства иностранных дел ИРП. В нем говорится, что «власти Пакистана выразили глубокую озабоченность в связи с произошедшим и подчеркнули, что правительство Пакистана находится в постоянном контакте с властями Кыргызстана в целях обеспечения безопасности своих граждан." 

Также было отмечено, что посольство Пакистана в Кыргызстане открыло горячую линию экстренной помощи пострадавшим студентам и для связи с их родителями. 

Стихийный протест против иностранцев, который начался вчера вечером в Бишкеке, завершился только под утро 18 мая. Милиции удалось договориться с участниками акции, и они открыли проспект Чуй, а чуть позже разошлись. По данным Минздрава, во время протестов пострадали 29 человек.

По факту драки 13 мая в хостеле, что и стало одной из причин протестов, милиция задержала четырех граждан Египта. Возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство» УК КР.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/294374/
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