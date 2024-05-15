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Власть

Онлайн-присмотр за главами госорганов. Как это видят в администрации президента

Из ситуационного центра администрации президента Кыргызстана наблюдают онлайн за всеми руководителями государственных органов. Журналист 24.kg побывала в этом центре.

24.kg
Фото 24.kg. Начальник управления контроля исполнения решений главы государства и кабинета министров администрации президента Азамат Осмонов

Начальник управления контроля исполнения решений главы государства и кабинета министров администрации президента Азамат Осмонов показал на большом экране трансляцию с камер видеонаблюдения из приемных руководителей госорганов.

По его словам, камеры установлены во всех госучреждениях и госпредприятиях.

Через камеры мы видим, когда человек приходит на работу и уходит, чем занимается в рабочее время и прочее.

Азамат Осмонов

Он отметил, что «с тех пор, как установили камеры, в приемных уже не создаются очереди. Руководители оперативно принимают людей и выполняют свою работу».

Добавим, доступ к трансляции имеют глава государства и председатель кабмина. Из ситуационного центра за главами учреждений и предприятий наблюдают несколько сотрудников администрации президента.

Как сообщил 24.kg еще один высокопоставленный работник администрации, информация о том, наказали ли кого-то за время онлайн-наблюдения, является закрытой. «Но могу сказать, что повысилась трудовая дисциплина, после установки камер люди перестали играть в компьютерные игры и спать на рабочем месте. Работают теперь гораздо эффективнее», — подчеркнул он.

По мнению юриста Эрнара Каныбекова, у нас на законодательном уровне нет нормативно-правовых документов, описывающих конкретные способы контроля за работниками методом видеонаблюдения. Однако такой способ давно применяется в мире, и нашими частными компаниями тоже. Контроль за использованием рабочего времени и рабочего места со стороны работодателей — это обычная практика. Это делается также с целью обеспечения безопасности.

В то же время есть определенные общепринятые запреты. Нельзя следить за сотрудниками без их согласия, вести съемку не для рабочих целей, распространять видео без согласия работника и передавать его посторонним. Также нельзя наблюдать за работниками в туалетах, раздевалках и столовых. То есть вести видеонаблюдение за тем, как обедают работники, нельзя. Также должны быть соблюдены требования Конституции на право тайной переписки, телефонных и иных переговоров.
Ссылка: https://24.kg/vlast/293964/
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