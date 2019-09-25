Депутат парламента не понимает, зачем для горячего питания в школах нужен закон

Депутат парламента Исхак Масалиев не понимает, зачем для организации горячего питания в школах нужен закон. Сегодня нардепы обсуждают документ об обязательном горячем питании в учебных заведениях страны.

По словам Исхака Масалиева, горячее питание в виде чая и булочки введено в обязательном порядке еще в 2008 году. Спустя девять лет Министерство образования и науки приносит проект закона. «По вашей логике до этого горячее питание было вне закона что ли? Я не понимаю», — поинтересовался он.

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Заместитель главы профильного ведомства Надира Жусупбекова пояснила, что горячее питание было, однако не во всех школах. В 2013-м, к примеру, такой тип питания существовал только в 10 процентах учебных заведений, но ответить нардепу, зачем именно сейчас понадобился закон, не смогла.

«Вы хотите сказать, что если будет закон, то во всех школах республики без исключения материализуется горячее питание? А в аварийных зданиях появятся современные кухни и столовые?» — недоумевает Исхак Масалиев.

Отметим, что на сегодня в 2 тысячах 265 общеобразовательных организациях, в которых обучается около 625 тысяч 767 детей в начальных классах, и в 1 тысяче 371 школе (1-4-е классы) организовано горячее питание. Это 60 процентов учебных заведений. На школьное питание выделено 600 миллионов сомов и дополнительно еще 88 миллионов.